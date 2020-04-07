«Мы не ожидали такого!» Зоопарки Нижнего Тагила приостанавливают сбор продуктов для животных

Центр реабилитации для животных GreenPoll в селе Николо-Павловском приостанавливает сбор продуктов. По словам владелицы Оксаны Поляковой, за два дня неравнодушные люди принесли гору продуктов на месяц вперёд и перечислили около 60 тысяч рублей.

«Мы не ожидали, что столько людей откликнется на нашу проблему. Я даже не могу сказать, сколько килограммов еды нам привезли, но этого точно хватит, чтобы пережить карантин. Везли и рыбу, и мясо, фрукты, овощи, корм, круп очень много. Сейчас мы хотим остановить сбор продуктов, потому что пока нам некуда складывать, надо всё разобрать, перерабатывать. Потому что те же фрукты долго не хранятся», — говорит Оксана Полякова.

В день звери съедают около трёх килограммов фруктов и овощей, пять килограммов круп и комбикорма, около десяти килограммов мяса. Благодаря перечисленным средствам хозяевам удалось оплатить два счёта на поставку мяса для животных. В качестве благодарности они планируют после карантина организовать бесплатный вход в течение недели для всех, кто оказал поддержку.

«У нас такой помощи даже в январе не было, когда из-за нового законодательства мы думали закрываться. Тогда мы собрали около 15 тысяч всего. Сейчас я пока по деньгам отчёт ещё не успела составить, потому что на карте были ещё и мои деньги, но вот утром я смотрела, там было 67 тысяч. В месяц со всеми коммунальными платежами, питанием и содержанием мы тратим 130 тысяч», — рассказывает владелица.

Сегодня в центре реабилитации находится больше сотни животных. Многие из них стали жертвами охотников и живодёров. Среди них песец Вьюга, которую спасли с фермы в городе Кирове, где животных разводят на мех, а косуля Ульяна попала в зоопарк после ДТП, где пострадала её передняя лапа. Также есть три орла, у каждого по одному крылу. Тоже последствия охоты. И если их полностью реабилитировать уже не получится, то орлица, которую Поляковым подкинули осенью прошлого года со сломанным крылом, уже готова к вольной жизни. Её крыло полностью восстановилось, и теперь хозяева ждут тёплой погоды, чтобы выпустить птицу.

В зоопарке «Лесная братва» ситуация схожая. За два дня они собрали запас продуктов для животных на три недели.

«Мы просто поражены и удивлены, что в нашем городе столько добрых и неравнодушных людей, готовых помочь в трудной ситуации. Это оказалось нашим спасением, если честно, мы этого не ожидали. Продуктов привезли достаточно для того, чтобы прокормить животных в течение трёх недель. Ещё перевели 14 650 рублей. Всем, кто помог, от нас низкий поклон до земли, учитывая столь непростое время для наших горожан», — добавила администрация зоопарка.

Сегодня в зоопарке находится около сотни животных. В месяц на их содержание и питание уходит около 50 тысяч, ещё примерно столько же — на оплату аренды. Несмотря на то, что посетителей в зоопарке нет, все работники находятся на своих местах, прибираются, моют клетки и ухаживают за животными.

Напомним, зоопарки бросили клич о помощи после объявления губернатором Свердловской области о продлении карантина до 20 апреля. Владельцам зверинцев уже было не на что покупать еду, и они боялись, что ещё несколько недель их подопечным не протянуть.