«Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле уступил «Динамо» из Барнаула

В рамках второго тура первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги 21 апреля «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле принимал «Динамо» из Барнаула. Встреча прошла на стадионе «Уралвагонзавода». Гости первыми открыли счёт на 25-й минуте. Отыграться тагильчанам удалось лишь в начале второго тайма, отличился Вячеслав Журавлёв. Но равный счёт оставался на табло недолго. Уже через три минуты барнаульцы вновь выходят вперёд. На 65-й минуте всё тот же Журавлёв не реализует пенальти, а вот динамовцы за 12 минут до финального свистка свой шанс используют. Итоговый счёт — 1:3 в пользу «Динамо».

Следующую игру «Уралец-ТС» проведёт 28 апреля на выезде с «Акрон-2».