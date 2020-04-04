«Нам не выжить месяц». Зоопарки Нижнего Тагила просят помочь с кормом для животных

Два зверинца Нижнего Тагила — GreenPoll в селе Николо-Павловском и «Лесная братва» в центре города — просят о помощи. Запасы корма для животных на исходе. Зоопарки закрыты из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. И продление этих мер до 20 апреля в области грозит бедой, уверяют владельцы зоопарков. Такое долгое отсутствие посетителей и дохода делает невозможным пополнение запасов, покупать еду для обитателей просто не на что.

Владельцы Центра реабилитации животных GreenРoll под Нижним Тагилом говорят, что для зверей сейчас срочно требуются мясо, овощи, фрукты и крупы.

«Мы только вышли из кризиса после январского закона, когда прошла информация о закрытии зоопарков и все думали, что мы закрылись. Мы работаем как Региональная общественная организация Свердловской области “Центр реабилитации диких животных и птиц”. Существуем на пожертвования от частных лиц и предпринимателей, — рассказывает владелица зверинца Оксана Полякова. — В связи с карантином и ограничением людей на посещения центра мы остались без средств к существованию. Примем любую помощь от горожан, предпринимателей, торговых сетей: денежную, продуктами, помощь волонтёров. Из продуктов необходимы: крупы любые, овощи любые (кроме картошки и свёклы — это есть), фрукты любые, мясо и рыба, конечно. Кормим как можем. Мяса осталось на 3-5 дней. На фрукты люди помогают, их покупаем раз в три дня. Молочную продукцию также. Комбикормов хватит недели на две. О том, что будет дальше, пока не думали, нам бы тут справиться».

Сегодня в центре живут около сотни животных, среди них есть медведь, леопард и волк, которым необходимо мясо. Оксана просит не выбрасывать продукты, которые можно скормить животным. Главное, чтобы они были свежими и не консервированными.

В аналогичной ситуации оказался зоопарк «Лесная братва». Как рассказали в зверинце, сначала было неудобно просить людей о помощи, сейчас же нет другого выхода. Для зверей требуются фрукты (виноград и апельсины), картофель, капуста, морковка, яблоки, огурцы, пшено, гречка, овсяные хлопья, горох, сухари, баранки, куриные желудки и сердечки.

«К нам посетители перестали приходить ещё с 17 марта, до объявления карантина. В день было человека четыре максимум, для нас это очень мало. Нам сейчас нужно на что-то покупать корм, еду, я уж не говорю об аренде и зарплате. Мы уже даже обращались и в центр “Мой бизнес”, нам там посоветовали, что единственный шанс сейчас — это соцсети. Мы дали клич, выложили список необходимых продуктов. Люди помогают, чем могут, кто-то деньгами присылает, кто-то продукты сюда приносит, но и этого мало. У нас в зоопарке около 100 голов, 36 видов животных. В месяц на их питание уходит около 50 тысяч, ещё примерно столько же аренда. Я понимаю, что у людей сейчас тоже нет денег, они сидят дома без работы. Государство нам тоже никак не помогает, и я даже боюсь представить, что будет дальше», — говорит замдиректора зоопарка «Лесная братва» Антон Черных.

Несмотря на то что посетителей в зоопарке нет, все работники находятся на своих местах, прибираются, моют клетки и ухаживают за животными. В запасах осталось немного сена и комбикорма. Этого хватит на две-три недели, говорят в зоопарке.

Передать продукты в центр реабилитации животных Greenpoll можно по адресу: село Николо-Павловское, улица Сосновая, дом № 22. Узнать подробности о передаче и разрешённых продуктах можно по номеру телефона Оксаны Поляковой: 8(950)200-65-57.

Передать продукты в зоопарк «Лесная братва» можно по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 24а. Телефон для связи: 89221009100.