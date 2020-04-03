Режим самоизоляции в Свердловской области продлён до 20 апреля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим полной самоизоляции в регионе до 20 апреля. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания регионального оперативного штаба заявил вице-губернатор Павел Креков. Штрафы за нарушение указа губернатора пока не установлены, Заксобрание Свердловской области рассмотрит соответствующий законопроект 9 апреля.

Как сообщил в своём Instagram Евгений Куйвашев, в скором времени будет принято распоряжение правительства Свердловской области, в соответствии с которым будет расширен перечень организаций, которые могут работать в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Помимо этого, губернатор рассказал о работе детских дошкольных учреждений и школ в период карантина. С 6 апреля школы Свердловской области начнут обучение в дистанционном режиме. Из резервного фонда будут выделены средства на приобретение оборудования для семей школьников, у которых нет достаточного технического оснащения для дистанционного обучения.

«Сложившаяся ситуация ни в коем случае не должна повлиять на качество образования, которое получают дети. Именно поэтому региональное Минобразования держит данный вопрос под постоянным контролем, в том числе выполняя рекомендации Министерства просвещения России и Рособрнадзора», — сообщил глава региона.

Куйвашев отметил, что детские сады не будут работать до 30 апреля согласно указу Владимира Путина. При этом губернатор пообещал, что для детей, чьи родители трудятся на непрерывных производствах либо работают в организациях, деятельность которых не может быть приостановлена, будут организованы дежурные группы в детских садах.

«Для решения вопроса о предоставлении места вашему ребёнку в такой дежурной группе вам необходимо обратиться непосредственно к своему работодателю, который должен решить этот вопрос с управлением образования вашего муниципалитета», — написал Евгений Куйвашев.

По словам главы регионального Минобра Юрия Биктуганова, по решению оперативного штаба будут работать дежурные группы в детских садах всех муниципальных образований Свердловской области.

«Сотрудники детсадов при этом должны обеспечить контроль состояния здоровья каждого ребенка, который приходит в эти дежурные группы», – заявил он.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».