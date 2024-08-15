«Мэру Нижнего Тагила» дали 6 лет колонии за организацию экстремистского сообщества

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 11 жителям Свердловской области (двое из Екатеринбурга и девять из Нижнего Тагила), которые обвинялись по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Речь идёт о так называемых «Гражданах СССР» (они же «Союз Славянских Сил Руси»*), которые вели активную деятельность на территории Нижнего Тагила.

Согласно материалам суда, обвинение в организации экстремистской ячейки было предъявлено Петру Афанасенко, который называл себя «врио главы Нижнего Тагила», и «врио главы Свердловской области РСФСР» Светлане Гориной. Остальным девяти участникам судебного процесса вменялось участие в деятельности запрещённой организации.

Сначала дело рассматривал Ленинский райсуд Нижнего Тагила, но потом его передали в Ленинский райсуд Екатеринбурга, поскольку было установлено, что наиболее тяжкое преступление было совершено в Екатеринбурге.

Напомним, «Граждане СССР» попали в поле зрения свердловских правоохранителей ещё в 2017 году. Как рассказывал ранее АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, с 11 июля 2019 года по 28 мая 2020 года сообщество «СССР» занималось проведением собраний, лекций, распространением буклетов, агитационных материалов, дискредитирующих органы власти Российской Федерации.

В начале и конце 2018 года УФСБ по Центральному военному округу провело обыски в тагильском офисе «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко и в екатеринбургской квартире уже бывшего «врио главы Свердловской области» Андрея Злоказова после того, как они разослали во все силовые ведомства приказы с требованием прекратить «противозаконную» деятельность. Позже в отношении Злоказова было возбуждено уголовное дело.

А в мае 2018 года в редакцию АН «Между строк» пришло заказное письмо от «врио главы Нижнего Тагила» Петра Афанасенко с предостережением «о недопустимости преступления любым лицом от имени РФ». В своём обращении самопровозглашённый мэр требовал прекратить «незаконную» деятельность редакции, ссылаясь на законодательные акты 1991–1993 годов. В противном случае агентству и журналистам в будущем придётся ответить по закону военного времени перед трибуналом, говорится в документе.

В апреле 2019 года в Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд признал Андрея Злоказова виновным по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и отправил на принудительное лечение. В июне 2019 года Злоказов написал письмо в редакцию Znak.com, в котором пожаловался на пытки в психиатрическом отделении Бутырки, куда он был направлен на принудительное лечение.

После Злоказова новым «губернатором Свердловской области» стала бывший главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Афанасенко и Горину суд приговорил к шести годам лишения свободы. Остальным подсудимым дали от двух до четырёх лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя «врио президента СССР» и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимна.

В 2022 году Зеленоградский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии «врио президента СССР» Сергея Тараскина. Его признали виновным в организации деятельности общественной организации, в отношении которой было принято решение о ликвидации из-за экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

*По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.