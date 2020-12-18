«Медуза»: Глава «группы по отравлению» Навального оказался экспертом по ядам и специалистом по «Новичку»

Станислав Макшаков, которого Bellingcat и The Insider назвали «руководителем группы по отравлению» оппозиционного политика Алексея Навального, работал в военном институте в городе Шиханы Саратовской области, который занимался химическим оружием, пишет «Медуза».

По информации издания, именно в этом институте было разработано отравляющее вещество «Новичок». Макшаков работал в учреждении в начале 2000-х годов, он специализировался на воздействии фосфорорганических отравляющих веществ (к этому типу относится и «Новичок») на животных и людей.

Навальный в своём расследовании давал ссылку на патент Макшакова о применении на учениях имитатора иприта (боевого отравляющего газа) — заявку на этот патент, пишет «Медуза», подала в 2003 году военная часть № 61469, расположенная в городе Вольске-18 Саратовской области. Других патентов от Макшакова найти не удалось, однако та же военная часть в 2003 году подала заявку на изобретение Артура Жирова, который сейчас возглавляет ФГУП НЦ «Сигнал», сотрудничающий с Государственным научно-исследовательским институтом военной медицины Минобороны (ГНИИИ ВМ) в Санкт-Петербурге. Жиров в своё время тоже работал в военном институте в Шиханах и специализировался на системах целевой доставки лекарственных средств для воздействия на центральную нервную систему.

Соавтором изобретений у Макшакова и у Жирова (и ещё во многих патентах от войсковой части № 61469) выступает Николай Иванович Алимов — в одной из заявок он назван командиром в/ч 61469. А в 2000 году он же был и начальником 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны, об этом говорится в статье о 33-м ЦНИИИ в специализированном журнале «Вестник РХБ защиты». То же самое и с Макшаковым: в базе научных публикаций нашлась его статья за 2007 год, где он назван кандидатом медицинских наук и сотрудником всё того же ЦНИИИ Минобороны, а в 2008 году Макшаков участвует в конференции Военно-медицинской академии как сотрудник 33-го ЦНИИИ.

Станислав Макшаков, отмечает издание, не сменил работу, а войсковая часть 61469 — это 33-й Центральный испытательный НИИ Министерства обороны, который находится в закрытом городе Вольске-18 (или Шиханы-2) и приглашает на работу офицеров с учёной степенью кандидата химических наук. Источник «Медузы», работавший в эти годы в соседнем с 33-м ЦНИИИ институте ГосНИИОХТ, знает, что военный медик Станислав Макшаков до 2008 года был в этом ЦНИИИ начальником отдела (в звании полковника) и занимался вопросами токсикологии и отравляющих веществ.

Из публикаций Макшакова в журнале «Современная медицина» видно, что он исследовал «особенности воздействия антихолинэстеразных веществ на нервную и психическую деятельность при введении их в различных дозах», а также пороговые воздействия антихолинэстеразных веществ на млекопитающих и действие фосфорорганических соединений на центральную нервную систему. Именно таким веществом и был отравлен Навальный — германская клиника Charite, куда его 22 августа доставили на лечение, сразу диагностировала у него отравление ингибиторами холинэстеразы.

Напомним, на этой неделе The Insider опубликовал расследование, в котором назвал имена людей, вероятно, причастных к отравлению Навального в Томске. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel журналисты пришли к выводу, что за преступлением может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ, или в/ч 34435). На основании анализа авиаперелётов этих сотрудников ФСБ, а также данных биллинга их телефонных разговоров расследователи делают вывод, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента РФ, а также в 2020 году предприняли как минимум ещё одну неудачную попытку отравления политика.

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о расследовании, назвал его «легализацией материалов американских спецслужб» и заявил, что «если б хотели, то, наверное, довели бы до конца».