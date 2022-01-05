Лучшие тексты 2021 года по версии редакции АН «Между строк» 

Конец года — хороший повод оглянуться назад и вспомнить всё хорошее, что нам подарил 2021-й. Редакция АН «Между строк» решила перечитать все тексты за ушедший год и выбрать самые интересные, чтобы ещё раз напомнить о них читателям. Некоторые публикации незаслуженно были обделены читательским вниманием, хотя наши журналисты проделали огромную работу и вложили в них свою душу.

Эту подборку хотелось бы начать с отличного текста журналистки Екатерины Кукиной о том, чем сейчас живёт уральская глубинка. Для этого девушка объездила соседние деревни, пообщалась с местными и попыталась понять, почему не все мечтают переехать из сёл и посёлков в большой город.

А вот ещё одна интересная история про жизнь вдали от цивилизации. Редактор Жанна Коробейникова этим летом побывала в селе Мурзинка в гостях у многодетной семьи Голубевых. Супруги Михаил и Елизавета переехали сюда из Нижнего Тагила несколько лет назад. Теперь они ведут натуральное хозяйство, занимаются рукоделием и изготовлением украшений из проволоки и камней.

2021 год запомнился нам историей любви самой необычной семьи, которую рассказала Екатерина Кукина. Журналистка познакомилась с 20-летней Татьяной Карпухиной и её супругом — 73-летним Алексеем Вороной. Татьяна родом из Нижнего Тагила. В подростковом возрасте она начала заниматься тяжёлой атлетикой, потом в соцсетях познакомилась с тренером московской спортивной школы олимпийского резерва Алексеем. Общение на спортивные темы плавно переросло в нечто большее, и в прошлом году у пары родился сын.

А вот пенсионерка из Нижнего Тагила Разида Лассая весь 2021 год прожила практически в нечеловеческих условиях. В марте 2016 года администрация Нижнего Тагила признала дом, где она живёт, аварийным и подлежащим сносу. В конце позапрошлого года жильцов начали переселять в другие квартиры, но Разида переезжать категорически отказалась. Мэрия хотела выкупить жилплощадь пенсионерки за 300 тысяч рублей, но Разида посчитала, что эта сумма не покрывает её расходы. Пройдя через несколько судов, женщина смогла добиться справедливости и на вырученные деньги (600 тысяч рублей) переехать в достойную квартиру.

Редактору Екатерине Барановой повезло пообщаться со знаменитым тагильским трубачом и педагогом Павлом Мереленко. 17 сентября музыкант отпраздновал своё 80-летие. Павел Фёдорович играет на трубе с 11 лет. Из Карпинска он переехал в Нижний Тагил, где поступил в местное музыкальное училище. Параллельно с учёбой Мереленко играл в оркестрах и преподавал. В 1975 году он пришёл в оркестр только что построенного Нижнетагильского цирка. После цирка трубач работал в «Ником-биг-бэнде» ДК НТМК и муниципальном «Тагил-бэнде». Очень рекомендуем прочитать текст о судьбе этого легендарного человека.

В 2021 году одна из самых известных и популярных юмористических игр на постсоветском пространстве «Клуб весёлых и находчивых» отметила свой 60-летний юбилей. Наш журналист Анастасия Черемных расспросила известных тагильских юмористов, которые начинали с КВН, что дала им игра и какие воспоминания у них возникают при упоминании трёх заветных букв.

Все любят котиков. Это утверждение ещё раз было доказано харизматичной кошечкой Бусинкой. С весны 2021 года тагильчане стали замечать на улицах необычный экипаж — мужчину на электросамокате, на плече которого сидела кошка. В социальных сетях большинство пользователей положительно отозвались о таком дуэте, сравнив его с персонажами книги «Уличный кот по имени Боб» (12+) Джеймса Боуэна. Если вы ещё не читали эту мимимишную историю, то многое пропустили.