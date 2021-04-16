«Ей нравится скорость и обдувающий ветер». Тагильчанин на самокате и с кошкой на плече покорил горожан

С весны этого года жители центральной части Нижнего Тагила, Выи и Красного Камня стали замечать на улицах необычный экипаж — мужчину на электросамокате, на плече которого сидела кошка. В социальных сетях большинство пользователей положительно отозвались о таком дуэте, сравнив его с персонажами книги «Уличный кот по имени Боб» Джеймса Боуэна. А смелости и харизме котика позавидовали бы даже питомцы Юрия Куклачёва. В соцсетях АН «Между строк» ролик с парой набрал почти 60 тысяч просмотров и более 1000 лайков.

Мужчину зовут Евгений Щетинин, ему 38 лет, он директор строительной компании «Элит Монолит». Кошка Бусинка появилась в семье Евгения весной 2018 года и с тех пор является талисманом четы Щетининых. Вот его рассказ:

«Бусинка в нашей семье появилась после того, как родители оставляли нам с женой свою кошку на два месяца. Мы настолько привыкли к тому, что дома бегает живность, что решили завести свою кошку, но абы какую не хотелось брать. На поиски ушло порядка трёх месяцев. И вот однажды моей жене Ксюше попалось объявление с котятами, один из котят прям очень нам понравился. У него были умные и выразительные глаза и чёткие черты морды. На тот момент у Бусинки были голубые глаза, а шерсть торчала во все стороны, как у ёжика.

Творческие способности Буси стали проявляться почти с самого начала пребывания в нашей семье. Она ведёт себя не как кошка: ей всё любопытно, она постоянно наблюдает, что мы делаем. Так как всю жизнь у нас были животные, в частности большие собаки — водолазы и чёрные терьеры, — то я привык тренировать живность. На кошек я никогда не смотрел как на дрессируемых животных, но по инерции применил несколько приёмов, и Буся быстро их освоила. Я настолько сдружился с этой кошкой, что не хотел расставаться с ней ни на минуту и начал учить её сидеть на плече. Сначала мы делали это дома, в обязательном порядке 3-4 раза в день понемногу. Как только сошёл снег и появилась трава, мы стали выходить гулять на улицу. Бусинка уже уверенно держалась на плече. Первые разы она сидела в капюшоне, а дальше сама стала из него вылезать, сначала передними лапами, а потом и полностью. Так Буся стала гулять.

Были некоторые моменты, когда Буся пугалась, и это даже чуть не привело к плачевным последствиям. Например, возле кинотеатра “Красногвардеец” её испугала грузовая машина и она спрыгнула и побежала искать укрытие. Так как рядом никаких подходящих нычек не было, то она побежала на дорогу. Пробежала через 4 полосы и трамвайные рельсы, я не находил себе места, опасаясь за её жизнь. Но хорошо, что всё обошлось. За этот проступок Буся была наказана сидением дома. Потом начались сады и стройка. Я ещё не видел ни одной настолько любопытной кошки. Она лазила по фермам, следила за работниками. Хозяйка объекта даже дала ей должность — главный руководитель по энергетике дома.

Первая дальняя поездка у нас получилась через год. Мы ездили в Екатеринбург на машине и гуляли пешком. Очень переживали за кошку, но я верил в неё. Целый день Бусинка провела с нами и благополучно вернулась. С тех пор она официально стала путешественницей. Теперь она катается с нами куда угодно и где угодно. Когда мы едем в машине, она тоже сидит у меня на плече, я открываю ей окно и она как собака высовывает в него мордочку и нюхает воздух.

Об электротранспорте я задумывался уже давно, мне нравится этот тренд. При том что у меня есть две машины и хороший горный велосипед. Кстати, Буся катается на всех видах транспорта, но электросамокат стал её любимым. Первая поездка Бусинки на самокате была в январе 2021 года, когда на земле ещё лежал снег. Осваивалась кошка недолго, буквально 2-3 поездки. Сидеть на плече она и так умеет, а вот ускорение и торможение её заставляло нервничать. Однажды нам навстречу выехала машина и мне пришлось тормозить немного резче, чем ожидала кошка. Буся чуть не упала, но у неё очень хорошая реакция. Она растопырила лапы, вытащила когти и уцепилась за всё, что могла, оставшись на плече. К моему великому сожалению, под её лапами оказалась только моя губа — она удержалась, вцепившись в неё. Это был урок для меня. Буся научила хозяина, что резко тормозить с ней на плече нельзя.

Рефлексы кошки на самокат меня удивляют. Когда я собираюсь куда-то идти пешком, то она может пойти, а может и нет. Но когда собираюсь ехать на самокате, то Буся уже сидит на своём месте (это край подголовника дивана, с него она запрыгивает мне на плечо) и ждёт, когда представится удобный случай для прыжка. На электросамокате Бусинка встаёт в стойку, вытягивая морду вперёд. В этот момент она похожа на эмблему автомобильной компании Jaguar. Ей нравится скорость и обдувающий её ветер».