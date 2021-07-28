«Ты чё, батя, с ума сошёл?!» 20-летняя тагильчанка вышла замуж за своего 73-летнего тренера, втайне от родных переехала в Москву и родила ему ребёнка

Татьяне Карпуниной 20 лет. Недавно она вышла замуж за своего 73-летнего тренера по тяжёлой атлетике Алексея Ворону. Сейчас они вместе растят трёхмесячного сына Юру в Москве. О своей жизни пара активно пишет в соцсетях: рассказывает о своих буднях, спорте и новорождённом ребёнке. В июле Татьяна с семьёй приехала на малую родину, в Нижний Тагил, чтобы повидаться с близкими. Мы решили встретиться с молодожёнами и узнать, ощущают ли они разницу в возрасте, как отреагировали родители на их союз и о чём влюблённые мечтают.

Татьяна родом из Нижнего Тагила. В подростковом возрасте она начала заниматься тяжёлой атлетикой. Спорт был для неё всем — девушка мечтала стать олимпийской чемпионкой. В 17 лет, три года назад, Таня наткнулась в интернете на страницу Алексея Вороны, который работал тренером по тяжёлой атлетике в спортивной школе олимпийского резерва в Москве. Девушка спросила мужчину, как нужно тренироваться, чтобы усилить ноги. Алексей составил ей программу тренировок, по которой Таня начала заниматься.

О своих результатах она регулярно отчитывалась тренеру. Увидев прогресс, Алексей пригласил Таню на сборы в Москву. Там и случилась их первая встреча как тренера и спортсмена. После сборов и соревнований Татьяна вновь уехала в Нижний Тагил.

«Она стала тренироваться по моему плану тренировки здесь, в Нижнем Тагиле. У неё стал увеличиваться результат. А её тренеру не понравилось, что она тренируются по плану чужого человека. И ей запретили тренироваться в Тагиле. <...> Для меня это было удивительно. Как так? Человек хочет заниматься, это её мечта! Как можно лишить человека мечты? Тогда я ей написал: “Приезжай ко мне”», — рассказал Алексей.

На тот момент Алексей жил в квартире вместе со своим 14-летним сыном от предыдущего брака (мужчина был дважды женат, всего у него трое детей от предыдущих браков. — Прим. ред.). Тане купили кровать, подготовили для неё рабочее место.

«Я тогда так горела тем, чтобы сделать результат, тем, чтобы стать мастером спорта. Мне хотелось на Олимпиаду. И вот так вот, сломя голову, не зная куда и зачем, я поехала. Родители ничего не знали, они думали, что я еду в училище олимпийского резерва, но никак не к чужому человеку», — поделилась Татьяна Карпунина.

По словам мужчины, изначально он относился к спортсменке как к своей дочери. Он ежедневно её тренировал, продвигал девушку на соревнованиях. Но спустя время они начали сближаться.

«Помимо того, что мы разговаривали о тренировках, у нас заходили разговоры и на другие темы. Он мне рассказывал про свою бывшую жену, про какие-то свои отношения. И когда мы стали общаться более близко, у нас завязались отношения», — вспомнила Татьяна.

«Я же вижу, что в квартире молоденькая девушка, и у меня была любовь к ней. Сначала отечесткая, а потом смотрю: ей уже 18 лет. Мы стали с ней больше общаться, и появились такие нотки влюблённости. И я почувствовал, что я её не просто как дочку люблю, а она мне нравится как девушка, женщина», — добавил Алексей.

Пара говорит, что важным этапом в развитии их отношений стал момент, когда у Алексея случился инсульт. Таня выхаживала его: готовила еду, ходила в магазин, помогала тренироваться, гуляла с ним у дома. В прошлом году Татьяна забеременела.

«Мои родители не знали вообще, что я живу с кем-то. Они думали, что я учусь в училище олимпийского резерва. Пришлось мне им всё рассказать. Помню, я приехала в Нижний Тагил, это было ещё на первых неделях беременности. Меня бабушка попросила покрасить ей волосы. Я ходила всё вокруг да около. А потом просто вручила ей положительный тест. Она спросила меня, кто отец ребёнка. Я ей сказала, что тренер», — вспомнила девушка.

Родители уговаривали Таню сделать аборт, говоря, что от пожилого человека могут родиться нездоровые дети.

«Говорили, что я ещё молодая и у меня ещё вся жизнь впереди, якобы зачем мне эти отношения», — рассказала спортсменка.

«А мне дети сказали: “Ты чё, батя, с ума сошёл?!” Моей дочери 40 лет, сыну 47 лет. Они говорили, что я могу воспитывать внуков. Но внуки — это другое, с ними я не смогу всё время находиться, я хотел своего ребёнка», — поделился мужчина.

Несмотря на мнение близких, в феврале 2020 года пара поженилась. Они сыграли свадьбу в лофт-холле одной из высоток центра «Москва-Сити».

«Мы стояли в загсе, у нас должна быть церемония, и меня спрашивают: “А где муж?” А он стоит рядом со мной», — смеётся Татьяна Карпунина.

Алексей говорит, что в Тане его покорила настойчивость и уверенность в своих силах.

«Садимся в машину на тренировку, а у меня девчонка — чемпионка России. Она всё время сидела со мной, была моей любимицей. <...> Мы садимся в машину, Таня подходит к боковой двери, отталкивает эту Свету и садится на её место. Она офигела, и я тоже. И вот она (Татьяна) меня буквально захапала», — рассказывает Алексей.

Три месяца назад у пары родился сын, назвали его Юрой. В социальных сетях влюблённые регулярно рассказывают о своих буднях. Так, Алексей на своей страничке во «ВКонтакте» делится фото и видео, на которых он пьёт женское молоко.

«Мне нравится! Потом я скажу ещё одну вещь: женское молоко очень сильно действует на некоторые состояния организма мужского. Не знаю, насколько можно говорить такие вещи, но меня это очень сильно возбуждает. Я готов порвать всех вокруг», — поделился мужчина.

Сейчас Татьяна учится в педагогическом университете по специальности «Адаптивная физическая культура» (пока она находится в академическом отпуске), а мужчина преподаёт шахматы в школе. Молодожёны уверяют, что не ощущают разницы в возрасте. Говорят, что у них схожие вкусы в музыке и кинематографе. Влюблённые мечтают после продолжительного перерыва вернуться в спорт. Алексей хочет свозить жену в Эстонию, откуда он родом.