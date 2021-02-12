«Я больше не могу так жить». Мэрия Нижнего Тагила выселяет пенсионерку из единственного жилья

59-летняя Ризида Лассая — единственная жительница многоквартирного дома № 60 по улице Высокогорской. В марте 2016 года администрация Нижнего Тагила признала здание аварийным и подлежащим сносу. В конце прошлого года жильцов дома начали переселять в другие квартиры, но Ризида переезжать категорически отказалась.

Пенсионерка приобрела комнату в июле 2017 года. Раньше она жила в двухкомнатной квартире с двумя детьми. Когда дети создали свои семьи, стало тесно и они решили продать жильё и разделить деньги. Женщине досталось 400 тысяч рублей, на них она купила 1/4 часть трёхкомнатной квартиры (все документы есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

«Купила комнату у знакомой девушки за 300 тысяч рублей, ей на тот момент было 18 лет, она понятия не имела, что дом признан аварийным. Она тут вообще не проживала, поэтому долгов накопилось на 100 тысяч рублей. Долги я погасила до того, как купила квартиру», — рассказала АН «Между строк» Ризида.

Женщина узнала о состоянии дома от соседки уже после того, как заехала. Вначале она испугалась, что отдала деньги и осталась без жилья, но потом выяснила, что квартиры даже в аварийных домах можно продавать и покупать.

«Меня всё тогда устраивало: комната большая, коридор большой, кухня большая. Соседка — бабушка очень хорошая, мы с ней подружились. Я и думаю: буду жить, всё меня устраивает. Узнав, что дом аварийный, я ничего не предприняла, а что я могла сделать? Деньги отданы, сделка произошла. Просто осталась жить», — вспоминает Ризида Сумбульевна.

В сентябре 2020 года администрация Нижнего Тагила обратилась в суд с иском к Ризиде Лассае об изъятии в собственность муниципалитета комнаты с прекращением права собственности и выплатой выкупной стоимости в размере 300 тысяч рублей. 17 декабря суд иск удовлетворил. Женщина с этим решением не согласилась и подала жалобу, заседание назначено на 3 марта.

Лассая не согласна с выкупной ценой и считает, что её необходимо установить в размере 682 700 рублей — именно столько ей насчитал независимый эксперт.

«Стали мне звонить из жилищного отдела администрации. Говорят: заберите апелляционную жалобу, а мы вам сразу же выплатим 300 тысяч рублей. Они меня загнали в такие рамки, что уже терпеть тяжело. Подумали, видимо, что я уже не выдержу и соглашусь, но я отказалась. Да и какой смысл, у меня 3 марта будет суд. Выиграю или нет, это уже всё, больше я не пойду ни в какие инстанции», — рассказала женщина.

Однако, по словам руководителя Центра юридических консультаций Екатерины Зубковой, норма, при которой можно было оспорить выкупную стоимость, была отменена.

«Ранее применимая норма, при которой возможно было оспорить выкупную стоимость, предоставив стороннюю оценку жилого помещения, отменена. Остаётся только вопрос, который пока не урегулирован, возможна ли индексация на выплату возмещения с момента приобретения недвижимого имущества до момента изъятия жилого помещения», — пояснила АН «Между строк» юрист Екатерина Зубкова.

Иными словами, стоимость квартиры может быть проиндексирована с учётом инфляции за 4 года. Этот вопрос можно попытаться поставить перед мэрией и разрешить в соответствии с законом.

Позже пенсионерка звонила в администрацию города с просьбой предоставить ей какое-нибудь жильё. Там предложили на выбор комнаты в общежитии на улице Красных Зорь, 6 и на улице Попова, 23, но женщина отказалась от них из-за антисанитарных условий и стоимости жилья.

«В администрации мне предложили комнату в общежитии, там такая антисанитария, тараканы ползают, в дверях большие дыры, их ногой легко вышибить, там тоже небезопасно жить. У меня знакомая живёт в одном из этих общежитий, сказала мне, что платит за комнату 4000 рублей. А у меня пенсия 10000 рублей, я отдам за комнату, за свою эту собственность заплачу (она моя, я обязана платить), за лекарство, и всё, денег на еду у меня не останется», — рассказала АН «Между строк» жительница.

По мнению юриста Екатерины Зубковой, если бы женщина обратилась с требованием предоставить другое помещение, соответствующее санитарным нормам (с учетом того, что имелось бы заключение о непригодности к проживанию), то, скорее всего, получила бы другую комнату, соответствующую санитарным нормам и правилам.

1 февраля управляющая компания ООО «Городок» расторгла договор по обслуживанию дома № 60 в одностороннем порядке. С тех пор в квартире отключено отопление и периодически отключают газ.

«Неделю уже живу в таком холоде. Сейчас у меня на градуснике показывает +10. Пока газа не было, вообще было 5 градусов. Я сегодня ночью думала, что замёрзну тут», — пожаловалась пенсионерка.

По ночам в дом забираются мародёры, чтобы найти что-нибудь ценное. Женщина каждый раз вызывает полицию, но к моменту приезда правоохранителей злоумышленники успевают сбежать.