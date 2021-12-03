​​​​​​​«КВН умер, его больше нет». Чем сейчас занимаются бывшие тагильские кавээнщики, что дала им игра, и какую роль Нижний Тагил сыграл в судьбе известного стендапера Нурлана Сабурова 

В ноябре 2021 года одна из самых известных и популярных юмористических игр на постсоветском пространстве «Клуб весёлых и находчивых» отметила свой 60-летний юбилей. КВН продолжает существовать на телевидении, хотя рейтинги передачи уже совсем не те, что были 20 лет назад. Многие популярные сегодня шоумены, телеведущие и комики нашей страны начинали карьеру именно в городских и региональных лигах КВН. И Нижний Тагил не стал исключением. О том, чего игра помогла добиться тагильчанам, где эти люди сейчас и как получилось, что известный стендап-комик Нурлан Сабуров играл за команду «Тагил», читайте в материале АН «Между строк».

Один из самых известных ведущих Свердловской области тагильчанин Михаил Виноградов «заразился» КВН ещё в школьные годы. На втором курсе учёбы в институте одногруппник пригласил Михаила стать свидетелем на его свадьбе. Тогда, в 1997 году, Михаил впервые попробовал себя в качестве ведущего.

«Я работал ночным сторожем на одном из предприятий коксохима, и там в каморке был выход в интернет с компьютера IBM. Я стал искать хоть какую-то информацию про свадьбы. Нашёл поздравительные стихи, но они мне не понравились. Общую концепцию я понял и после этого написал сценарий на двоих, на себя и свидетельницу. В конце свадьбы меня качали на руках, настолько всем понравилось. Потом я подал объявление в газету “Всем” о том, что веду свадьбы, и на следующий день у меня уже был заказ», — вспоминает Михаил.

Близкие и друзья всегда его поддерживали и спокойно относились к увлечению юмором. Но старшее поколение не раз задавало вопросы: «Сколько ты ещё так будешь прыгать? Давай устроим тебя в “пожарку” или на НТМК». Но, как говорит Михаил, он уже 24 года прыгает — и ничего.

В УПИ, где учился Виноградов, он собрал первую команду КВН с каламбурным названием «Синяя пицца». Тогда студенты участвовали в играх только на уровне города. На первую встречу будущих кавээнщиков пришло около 40 человек, вспоминает Михаил. На протяжении существования команды состав менялся, и позже она стала называться «Каюк-компания».

«Этой командой мы стали играть достаточно успешно. Но для того, чтобы принимать участие в официальных лигах, нужны были деньги. Тогда я обратился на НТМК за поддержкой, и в итоге команда стала называться “УПИ-НТМК”. В год нам выдавали около 400 тысяч рублей, всё это мы тратили на стартовые взносы “АМИК Продакшн” для участия в официальных играх КВН. Но, конечно, ни на какую заработную плату этих средств не хватало», — признаётся Михаил.

К сожалению, зарабатывать на жизнь таким способом было невозможно, и многие участники стали покидать команду.

с Александром Масляковым Андрей Рожков, Ирина Моршинина, Михаил Виноградов и Дмитрий Брекоткин Сборная Пятигорска

«К тому времени, когда мы попали в Премьер-лигу к Маслякову-младшему, команда уже не была такой, какой являлась первоначально. Но мы успели поучаствовать во многих классных фестивалях: например, в “Уральской шизгаре”, которую организовывали “Уральские пельмени”», — делится Михаил.

Там же Михаил познакомился с представителем компании «Амик Продакшн» Владимиром Пищаевым, вместе с которым впоследствии организовывал в Нижнем Тагиле концерты известных кавээнщиков. По словам Михаила, сейчас он не смотрит КВН. Говорит, ему это уже не интересно.

За последние годы КВН в Нижнем Тагиле практически прекратил своё существование. На замену ему пришли выступления стендап-комиков в местных барах и ресторанах. Их организовывает ещё один бывший кавээнщик Максим Бодров.

«Со студенческих лет я был ведущим, 13 лет работал на радио, играть в КВН начал за команду пединститута, хотя сам в тот момент учился в УПИ на экономиста. В какой-то момент я перестал играть, стал вести КВН и писать многим командам шутки. В лучшие годы в городе играло около 15 команд», — говорит Максим.

Сейчас Бодров работает режиссёром в Центре искусств НТМК. По его мнению, КВН исчез в Нижнем Тагиле, потому что в городе нет организации и людей, которые взяли бы его под свой контроль.

«В Городском дворце молодёжи игра просуществовала долго, но всё распалось, когда ушёл Евгений Ломакин. Вроде хорошо бы, чтобы игра была, но получается, что это никому и не надо», — говорит тагильчанин.

Максим играл за команду «Тагил». Она, как и все коллективы, начинала с участия в неофициальных лигах КВН. Но в итоге участники именно этой команды, впоследствии переименованной в «Урал», смогли посоревноваться в официальной лиге и «засветиться» на Первом канале.

«В целом КВН — это огромный опыт. Самое классное — видеть результат на сцене, когда ты знаешь, как проходили все репетиции. КВН — это большая тусовка и классное движение. Когда Советский Союз распался, стране необходимо было такое движение, которое заменило бы молодёжи пионерию и комсомол», — считает Максим.

Отдушиной в повседневной рутине КВН стал и для тагильчанки Ольги Объедковой. Первую команду девушка собрала из друзей-одноклассников. По её словам, шутки тогда они писать не умели, поэтому брали их из газеты.

«КВН называют социальным лифтом. Для меня он был именно таким. Беспросветное тагильское детство 90-х он окрашивал в радужные цвета. Я смотрела КВН по телевизору с 11 лет. Записывала на кассеты, половины шуток не понимала, но почему-то нравилось именно смешить людей. Так что под впечатлением играть в КВН я начала ещё в школе», — рассказывает Ольга.

Во взрослый КВН девушка пришла намного позже, когда уже закончила университет. Она называет это историей Бенджамина Баттона.

«Я закончила универ и начала играть в КВН, поэтому всегда была старше всех. До Высшей лиги я дошла к 28 годам. Моей главной мотивацией было взять от процесса максимум опыта и стать автором. Тогда девочек-авторов можно было по пальцам пересчитать, но мне хотелось именно писать. Когда мы объединились в команду “Урал”, стало понятно, что у нас хороший актёрский и авторский состав и с ним можно претендовать на что-то большее», — делится девушка.

Ольга говорит, что всё, что сейчас у неё есть, ей дал КВН. Все друзья, коллеги, приятели, личная жизнь, работа, отдых и творчество связаны с людьми из КВН. Сейчас девушка живёт в Москве и работает автором и редактором на одном из YouTube-шоу.

«Но как КВН дал, так и забрал. Забирал время, забирал деньги (много), здоровье, забирал любовь к игре. Сейчас я всё-таки прихожу к выводу, что по большей части эти отношения были абьюзивными. Он не такой классный парень, как вы думаете», — признаётся Ольга.

В целом Ольга не жалеет о потраченных на КВН годах и говорит, что этот путь был единственным и самым прекрасным. Но сейчас, делится девушка, она бы играть не стала.

«КВН отражает всё, что происходит в нашей стране. В одно время он предпочёл развитию обогащение и заржавел. КВН — символ уходящего времени, как чеховский вишнёвый сад. У молодых людей сейчас столько возможностей: есть стендап, есть TikTok, есть YouTube. И это круто. КВН — это лишь приятное воспоминание», — заключает Объедкова.

Жизнь ещё одного тагильчанина, Евгения Ломакина, который играл вместе с Ольгой в одной команде, игра кардинально изменила. Из-за неё будущий кавээнщик даже отказался от работы в медицине.

«Я учился на фельдшера в медколледже, и там ко мне подошёл человек и сказал: “Женя, давай играть в КВН”. Я согласился, собрал собственную команду и из-за этого не пошёл работать в медицину, хотя меня даже звали в скорую помощь, — вспоминает Евгений. — Колледж я окончил и на отлично сдал выпускной экзамен. Тогда у фельдшера скорой помощи зарплата была 12–15 тысяч рублей, а за проведение свадьбы я брал 25 тысяч рублей. Выбор был очевиден, и я занялся творческой деятельностью».

На начальном этапе образования команды Евгений был приглашённым актёром, а затем стал фронтменом команды «Тагил». Самым запоминающимся выступлением комик считает выход на фестивале «Кубок Евразии» в 2011 году, где тагильская команда победила.

Сейчас Евгений занимается наружной рекламой и живёт на три города — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Москве. Ведущим он работал с 2009 по 2018 год. Долгое время тагильчанин организовывал в Нижнем Тагиле во Дворце молодёжи студенческие лиги КВН.

«Тогда всё было плохо, я вкладывал свои деньги и делал КВН в Нижнем Тагиле. Но власти города будут утверждать, что это не так. А по факту я вырастил поколение. Мои ученики, которым раньше было по 16 лет, сейчас звонят мне и приглашают на свои свадьбы. Это уже взрослые люди, у них есть семьи», — говорит тагильчанин.

Шутки, делится Евгений, тагильские кавээнщики всегда писали самостоятельно и сами были своими цензорами.

«Я и Оля Объедкова всегда прописывали всё самостоятельно. КВН — это одна большая тусовка, все знакомились на играх. В какой-то момент за нашу команду играл всем известный стендап-комик Нурлан Сабуров. Мы познакомились на одной из игр и просто однажды написали ему: “Нурлан, давай к нам в команду, нам нужен казах”. Но сейчас КВН в Нижнем Тагиле умер, его больше нет», — заключает Ломакин.

За Нижний Тагил играл известный стендапер Нурлан Сабуров

Евгений говорит, что игра подарила ему опыт и благодарных людей.

Новую версию КВН в Нижнем Тагиле после некоторого перерыва пытался возродить Илья Саков. Тогда, в 2019 году, в город приезжали команды из Екатеринбурга, чтобы посоревноваться с тагильскими студентами.

«В КВН начал играть, когда учился, но в команде не от своего учебного заведения.

Тогда каким-то чудом познакомились с ребятами из медколледжа и стали играть вместе. Параллельно с юмором подтянул латынь», — рассказывает Илья.

«Мёд» — команда медицинского колледжа, первая, за которую играл Илья. Позже он стал автором и фронтменом команды «Товарный чек» торгово-экономического колледжа. А затем организовал во Дворце молодёжи лигу для студентов «Овсянка».

«КВН учит писать в кратчайшие сроки тонны материала. Спать по два часа. КВН — это всегда живые и полезные знакомства. Там нет ленивых и унылых людей. С некоторыми мы постоянно пересекаемся, встречаемся и изредка ностальгируем», — делится Илья.

Сейчас мужчина продолжает работать в Городском дворце молодёжи, помимо этого, ведёт праздники и мероприятия. Как вспоминает Илья, его мама Марина Сакова писала шутки, ставила сценки и вела команду КВН школы милиции, поэтому в юные годы молодому человеку было на кого равняться.

«В Нижнем Тагиле получился слишком длинный перерыв между играми и связь между поколениями и командами пропала», — говорит Илья.

Помимо ребят, которые всегда стремились к участию в высшей лиге, в Нижнем Тагиле были и корпоративные команды. Так, компания ЕВРАЗ проводит собственные лиги среди сотрудников комбинатов разных городов.

Иван Воронин присоединился к команде ЕВРАЗ-НТМК «Проспект металлургов» в августе 2016 года и сразу принял участие в игре между дивизионами в Новокузнецке, где тагильчане заняли первое место.

«Когда я пришёл работать на ЕВРАЗ, то решил попробовать пройти конкурсный отбор в команду. Мне нравится смешить людей. Игра учит дружбе, командной работе. Благодаря КВН я добился узнаваемости и ушёл работать в ночной клуб, веселить людей там», — рассказывает Иван.

Сейчас Иван успевает работать на комбинате и диджеем в ночных клубах. В период пандемии, делится тагильчанин, команда перестала встречаться, но в соцсетях коллеги по-прежнему поддерживают общение.

«Прославились, наверное, мы шуткой про главу города Владислава Пинаева, которая была на городском фестивале. А на играх ЕВРАЗа в основном показываем сценки. Раньше игры проводились каждый год, победившая команда в следующий раз принимала лигу дивизионов у себя. Сейчас пока всё на паузе», — делится Иван.



Сценка: мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на приеме у психолога



Your browser doesn't support audio Играют в КВН не только металлурги, но и сотрудники силовых структур. Так, капитан внутренней службы, старший инспектор воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН по Свердловской области Ольга Финодеева занимается КВН уже два года.

«Наша команда существует с 2019 года. Начинала я в ней как участница, а теперь являюсь организатором. В первый раз мы поехали в Сочи на фестиваль КВН в январе 2019 года. И по приезде стали развиваться в этом направлении. После этой поездки начались наши гастроли», — вспоминает Ольга.

У ГУФСИН есть собственная лига КВН, которая называется «Кубок». В 2020 году на базе фестиваля официальной лиги КВН провели игру между ведомственными командами со всей страны.

«Наша команда называется “Отбоя.Нет”, потому что у участниц нет отбоя от поклонников и фанатов. В основном составе у нас все девочки, но иногда в сценках, конечно, участвуют и мужчины», — говорит Ольга.

В лиге Свердловской области девушки в погонах успешно дошли до финала. Сейчас Ольга уже не выходит на сцену, но по-прежнему занимается организацией культурно-массовых и спортивно-досуговых мероприятий ведомства по всей области.

Самая смешная сценка, по мнению девушки, посвящена их службе.

«Мужчина, сотрудник органов, ведёт на свидание девушку в ресторан, но не хочет признаваться, кем он работает. На её вопросы он начинает рассказывать, что работает в крупной гостиничной сети, перечисляет места, где находятся отели. Но на самом деле он рассказывает о СИЗО Екатеринбурга. Эта сценка кажется самой юморной, потому что посвящена работе. А я очень люблю свою работу и хочу продолжать придумывать что-то интересное для неё, в том числе и сценки для КВН», — делится девушка.

Несмотря на разные мнения об игре, бывшие кавээнщики не жалеют отданных «Клубу весёлых и находчивых» времени и сил. Ведь в первую очередь КВН для них — это большая игра, которая многим дала шанс стать сценаристами, режиссёрами, ведущими, юмористами и шоуменами.