Life спросил у Путина про расследование об отравлении Навального

Журналист Life задал президенту России вопрос обо всех громких последних расследованиях, связанных с окружением Путина (в частности, о расследовании в отношении его бывшего зятя Кирилла Шамалова, купившего пакет акций «Сибура» за 100 долларов), а также об отравлении оппозиционера Алексея Навального сотрудниками ФСБ.

«Некоторое время назад вышло несколько интересных расследований. Например, про вашу дочь. Вышло расследование про отравление Навального. Скажите, пожалуйста, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело? Скажите, пожалуйста, кто его отравил?» — спросил журналист.

Первым Путин отвечает на вопрос о бывшем зяте Кирилле Шамалове. Он отметил, что до конца дочитать не смог, и раскритиковал качество публикации в «Важных историях».

По его мнению, за сливом переписки Шамалова стоит Госдеп: это месть, считает он. А покупку 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов Путин назвал «программой поощрения менеджеров».

Также президент снова не смог назвать фамилию Навального, в очередной раз упомянув его как «пациента в берлинской клинике».

«Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация, никакое не расследование, легализация материалов американских спецслужб. Они отслеживают геолокацию, наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу», — сказал Путин.

Расследование The Insider и Bellingcat президент назвал «трюком».

«Это трюк, чтобы дотянуться до определённого уровня, сказать: относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба. Этот трюк политической борьбы применяется во всём мире. Не этими трюками надо пользоваться, надо свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной, чтобы она была применена в этой стране», — подчеркнул Путин.

Напомним, 14 декабря издание The Insider опубликовало расследование, в котором назвало имена людей, вероятно, причастных к отравлению политика Алексея Навального в Томске. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel журналисты пришли к выводу, что за преступлением может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). На основании анализа авиаперелётов этих сотрудников ФСБ, а также данных биллинга их телефонных разговоров расследователи делают вывод, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента России, а также в 2020 году предприняли как минимум ещё одну неудачную попытку отравления политика.