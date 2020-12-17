Глава управления ГИБДД по Свердловской области уходит на повышение в Москву

Руководителя управления ГИБДД по Свердловской области Алексея Кислякова отправили на повышение в главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения РФ в Москве, сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, на новом месте работы полковник Кисляков будет нести службу с 1 января 2021 года.

«Перед отбытием в столицу Алексей Юрьевич намерен встретиться со своими коллегами из УГИБДД области для того, чтобы поблагодарить за совместную работу, поздравить с наступающим Новым годом и пожелать новых успехов в деле безопасности дорожного движения на Среднем Урале», — сказал Валерий Горелых.

Кроме того, Горелых подтвердил информацию, что исполняющим обязанности главы УГИБДД по Свердловской области стал заместитель руководителя ведомства Алексей Спиридонов.