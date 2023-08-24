«Единственное условие для торжества зла, чтобы хорошие люди ничего не делали». Шестым кандидатом на пост мэра Нижнего Тагила стал казак Сергей Мошин

Шестым кандидатом на пост мэра стал атаман хутора «Нижнетагильский», директор ООО «Вариант» и ООО «РСК» Сергей Мошин. Информацию о своём выдвижении АН «Между строк» подтвердил сам кандидат.

«Единственное условие для торжества зла, чтобы хорошие люди ничего не делали. Я считаю, у меня достаточно опыта и желания, чтобы сделать мой родной Тагил лучше», — заявил АН «Между строк» Сергей Мошин.

Сергею Мошину 50 лет, по данным открытых источников, он окончил Горно-металлургический техникум им. Е. А. и М. Е. Черепановых (НТГМК) и НТГСПИ. Имеет погашенную в 1998 году судимость по ч. 3 ст. 148 УК РСФСР (вымогательство).

В 2017 и 2018 годах Сергей Мошин участвовал в выборах депутатов думы Горноуральского городского округа от КПРФ, но оба раза не смог набрать нужного количества голосов. Являлся членом Общественной палаты Нижнего Тагила.

Напомним, несколько раз Сергей Мошин становился фигурантом скандалов городского уровня. В 2016 году представитель Нижнетагильского отделения Российского Красного Креста Анна Ерохина обвинила Мошина в нападении. Тогда, по словам женщины, казак в ходе обсуждения праздничного мероприятия грубо толкнул её, плеснул водой в лицо и обматерил. Сам Мошин все обвинения в свой адрес отверг.

В 2020 году казаки хутора «Нижнетагильский» выставили на «Авито» двухэтажное здание № 109 на улице Верхняя Черепанова, которое им было выделено безвозмездно для проведения патриотических занятий с молодёжью. Помещения общей площадью 550 квадратных метров сдаются в аренду за 110 тысяч рублей в месяц «под любой вид деятельности, на длительный срок». После публикации мэрия Нижнего Тагила провела проверку, но нарушений со стороны казаков не выявила.

Напомним, с 14 августа стартовал приём документов от кандидатов, он продлится до 25 августа. Конкурс пройдёт в несколько этапов. Каждый гражданин старше 21 года может заявить свою кандидатуру на пост главы города. Всех участников проанализируют на соответствие требованиям, с каждым проведут собеседование. Голосование депутатов состоится 12 октября.

Известно ещё о пяти кандидатах, которые подали документы в конкурсную комиссию. Это действующий глава города Владислав Пинаев, управленец из Новоуральска Никита Ванаев, директор автомойки Фёдор Трачук, начальник отдела городского хозяйства администрации ЗАТО Свободный Андрей Мельников и председатель профсоюзного комитета ООО «НТЗМК» Ольга Кияткина.