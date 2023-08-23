За кресло мэра Нижнего Тагила поборется топ-чиновник администрации ЗАТО Свободный

Ещё одним кандидатом на пост главы Нижнего Тагила стал 48-летний начальник отдела городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный Андрей Мельников. Накануне мужчина подал основную часть документов в приёмную комиссию Нижнетагильской городской думы.

Как рассказал Мельников АН «Между строк», он родился и вырос в Нижнем Тагиле, окончил строительный факультет в УГТУ-УПИ. Ранее работал начальником строительного участка, а в октябре 2022 года поступил на муниципальную службу в администрацию ЗАТО Свободный.

«Хочется внести изменения в некоторые сферы: благоустройство города и развитие туризма. У меня есть одна идея по развитию местного туризма. Это брошенная узкоколейка до станции Усть-Утка. Сама узкоколейка давно разобрана, осталась только насыпь. Если там сделать асфальтированные дорожки, хорошую велосипедную трассу с освещением и места отдыха, то, я думаю, будет пользоваться большим спросом», — говорит Александр Мельников.

Также мужчина считает, что с помощью федерального бюджета и Министерства обороны можно будет переквалифицировать детские лагеря в пункты реабилитации для ветеранов СВО.

Напомним, с 14 августа стартовал приём документов от кандидатов, он продлится до 25 августа. Конкурс пройдёт в несколько этапов. Каждый гражданин старше 21 года может заявить свою кандидатуру на пост главы города. Всех участников проанализируют на соответствие требованиям, с каждым проведут собеседование. Голосование депутатов состоится 12 октября.

Известно ещё о трёх кандидатах, которые подали документы в конкурсную комиссию. Это действующий глава города Владислав Пинаев, управленец из Новоуральска Никита Ванаев и директор автомойки Фёдор Трачук.