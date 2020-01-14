Нарушений не обнаружено, журналисты врут. Мэрия Нижнего Тагила не будет наказывать казаков за попытку незаконно заработать на муниципальном имуществе

Управление муниципального имущества мэрии Нижнего Тагила провело проверку после публикации АН «Между строк» о том, что казаки хутора «Нижнетагильский», атаманом которого является член Общественной палаты первого созыва при администрации города Сергей Мошин, попытались сдать в аренду муниципальное двухэтажное здание № 109 по улице Верхняя Черепанова.

В ответ на запрос редакции АН «Между строк» в пресс-службе мэрии пояснили, что для дачи пояснений по данному факту был вызван руководитель НКО, который заявил, что информация, размещённая АН «Между строк», не соответствует действительности.

«Управлением проведена проверка использования муниципального имущества по вышеуказанному адресу, посторонних лиц не обнаружено. Также был вызван руководитель, который пояснил, что информация, размещённая АН “Между строк”, не соответствует действительности».

Отметим, что в распоряжении АН «Между строк» есть видео- и аудиозапись того, как журналист агентства под видом потенциального арендатора осматривает помещения и общается с риэлтором и представителем казачьего хутора «Нижнетагильский» Александром Прушинским. В беседе с журналистом казак объясняет, что здание находится в собственности администрации города и договор аренды нельзя «светить», поскольку он незаконен.

«Помещения у нас в долгосрочной аренде на 29 лет, — пояснял Прушинский. — Осталось 25 лет. По договору аренды с вами нам нужно подумать. “Светить” его нигде не хотелось бы. Если площади будет не хватать, то мы в перспективе можем ещё и первый этаж отхватить. Нам тогда ещё Носов говорил, что если мы тут всё наладим, то он выгонит СанПин (Санпропускник Центра гигиены и эпидемиологии. — Прим. ред.) и отдаст нам, казакам, всё здание».

Накануне, через несколько часов после выхода публикации АН «Между строк», объявление было удалено с «Авито».

При этом в ответе на запрос журналистов указано, что казаки не могут сдавать помещения в субаренду.

«Согласно условиям договора и в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, при наличии соответствующего согласия в форме постановления администрации города ссудополучатель вправе, с соблюдением требований законодательства о защите конкуренции, передавать полученное имущество в безвозмездное пользование третьим лицам, а не в аренду», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, в конце 2019 года на сайте «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду помещений общей площадью 550 квадратных метров за 110 тысяч рублей в месяц «под любой вид деятельности, на длительный срок». Эти помещения и ещё несколько кабинетов на цокольном этаже дома № 14 по улице Садовой в апреле 2016 года тогда ещё мэр Сергей Носов выделил Сергею Мошину для создания детского военно-патриотического клуба и казацкого штаба по охране общественного порядка. В конце сентября 2016 года администрация города отдала часть здания хутору «Нижнетагильский» в безвозмездное пользование на 29 лет.

Если верить официальному паблику хутора в соцсети, то на базе выделенных помещений был создан спортивно-патриотический досуговый центр «Казак», где разместились тренажёрный зал, стол для тенниса, тир и учебный конференц-зал. Периодически там проводились различные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, а также на силу и выносливость среди подростков. Последнее упоминание о том, что в клубе проводились занятия с детьми, датировано 19 октября 2019 года.