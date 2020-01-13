В Нижнем Тагиле казаки попытались сдать в аренду муниципальные помещения, которые им выделили для детского патриотического клуба

Казаки хутора «Нижнетагильский», атаманом которого является член Общественной палаты первого созыва при администрации города Сергей Мошин, выставили на «Авито» двухэтажное здание № 109 по улице Верхняя Черепанова. Как сообщается в объявлении, помещения общей площадью 550 квадратных метров сдаются в аренду за 110 тысяч рублей в месяц «под любой вид деятельности, на длительный срок».

Эти помещения и ещё несколько кабинетов на цокольном этаже в доме № 14 по улице Садовой в апреле 2016 года тогда ещё мэр Сергей Носов выделил Сергею Мошину для создания детского военно-патриотического клуба и казацкого штаба по охране общественного порядка. В конце сентября 2016 года администрация города отдаёт часть здания хутору «Нижнетагильский» в безвозмездное пользование на 29 лет.



Садовая, 14



«Вопрос об организации клуба, где казаки воспитывали бы тагильскую молодёжь, давно обсуждался, и вот мэрия пошла нам навстречу, — рассказывал ранее атаман хутора “Нижнетагильский” Сергей Мошин агентству новостей “Между строк”. — Помещение на Садовой (площадью 32,5 кв. м. — Прим. ред.) и раньше нам принадлежало, мы его арендовали для нашего юриста. А ещё раньше там располагалось частное охранное общество, состоящее из казаков. Теперь там будет организован штаб. А вот на Верхней Черепанова помещения куда больше (общая площадь 575,1 кв. м. — Прим. ред.). Там и устроим клуб по военно-патриотическому воспитанию».

Если верить официальному паблику хутора в соцсети, то на базе выделенных помещений был создан спортивно-патриотический досуговый центр «Казак», где разместились тренажёрный зал, стол для тенниса, тир и учебный конференц-зал. Периодически там проводились различные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, а также на силу и выносливость среди подростков.

Под видом потенциального арендатора мы связались с представителем хутора Александром Прушинским, который согласился показать нам помещения. В разговоре (аудиозапись имеется в распоряжении АН «Между строк») казак признался, что помещения юридически принадлежат муниципалитету, но сданы в аренду хутору.

«Помещения у нас в долгосрочной аренде на 29 лет, — поясняет Прушинский. — Осталось 25 лет. По договору аренды с вами нам нужно подумать. “Светить” его нигде не хотелось бы. Если площади будет не хватать, то мы в перспективе можем ещё и первый этаж отхватить. Нам тогда ещё Носов говорил, что если мы тут всё наладим, то он выгонит СанПин (Санпропускник Центра гигиены и эпидемиологии. — Прим. ред.) и отдаст нам, казакам, всё здание».

Мы сделали официальный запрос в мэрию, там пообещали прокомментировать ситуацию позднее.