Дмитрий Ветошкин покидает пост главреда «Тагил-ТВ»

Спустя два месяца после назначения главным редактором «Тагил-ТВ» Дмитрий Ветошкин покидает пост. Сегодня, по словам сотрудников муниципального телеканала, у него последний рабочий день. Коллектив узнал об этом во время утренней оперативки от директора Людмилы Варакиной. По их словам, новые кандидатуры на оказавшееся опять вакантным место названы не были.

В пресс-службе мэрии уход Ветошкина с телеканала подтвердили.

До назначения главредом «Тагил-ТВ» 53-летний Ветошкин был советником председателя облизбиркома с функционалом пресс-секретаря комиссии. Туда он перешёл работать в 2017 году из департамента информполитики губернатора Свердловской области, где возглавлял управление печати и плотно взаимодействовал с региональными СМИ.

В марте новым директором муниципального телеканала «Тагил-ТВ» стала 47-летняя активистка свердловского регионального отделения ОНФ Людмила Варакина, сменив на этом посту Владимира Путинцева. На заре своей карьеры Варакина была ведущей развлекательной телепередачи на ТВ-4 (прежнее название «Тагил-ТВ»). На официальном представлении нового директора депутатам гордумы Варакина заявила, что зрителям «нужно больше позитивной информации».

За три месяца, после ключевых кадровых перестановок «Тагил-ТВ» покинули более 10 человек, среди них журналисты, монтажёры, редакторы. В настоящее время, по словам сотрудников, «Тагил-ТВ» остался вообще без редактора, директор Варакина сегодня выразила готовность сама вычитывать тексты репортажей.

Напомним, в конце 2018 года стали известны результаты проверки «Тагил-ТВ» Счётной палатой. В деятельности канала было выявлено более десяти нарушений и недостатков. В феврале «Тагил-ТВ» покинули главный редактор Виктор Зайцев и директор Владимир Путинцев, пришедшие на телеканал после увольнения с должности директора Александра Соловьёва. Одной из претензий к Соловьёву являлась «финансовая дыра в 2 миллиона рублей», появившаяся в связи с неграмотным финансовым менеджментом.