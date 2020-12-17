Директор нижнетагильского благотворительного фонда предложил Общественной палате РФ блокировать интернет-мошенников в соцсетях

Руководитель нижнетагильского благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков выступил в Общественной палате России с предложением блокировать в соцсетях интернет-мошенников. По словам тагильчанина, мошенники активно орудуют в Instagram и во «ВКонтакте», однако никто не пытается их остановить.

В своём Instagram-аккаунте Бычков часто разоблачает мошенников и просит подписчиков жаловаться на фейковые аккаунты по сбору средств детям. Но этого недостаточно, чтобы искоренить проблему. Руководитель благотворительного фонда предложил МВД отслеживать интернет-попрошаек, а соцсетям — блокировать такие аккаунты.