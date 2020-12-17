Директор нижнетагильского благотворительного фонда предложил Общественной палате РФ блокировать интернет-мошенников в соцсетях

Руководитель нижнетагильского благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков выступил в Общественной палате России с предложением блокировать в соцсетях интернет-мошенников. По словам тагильчанина, мошенники активно орудуют в Instagram и во «ВКонтакте», однако никто не пытается их остановить.
В своём Instagram-аккаунте Бычков часто разоблачает мошенников и просит подписчиков жаловаться на фейковые аккаунты по сбору средств детям. Но этого недостаточно, чтобы искоренить проблему. Руководитель благотворительного фонда предложил МВД отслеживать интернет-попрошаек, а соцсетям — блокировать такие аккаунты.
«На моей памяти впервые получилось вытащить этот вопрос на федеральный уровень. Обменялся контактами с представителем главного управления экономической безопасности МВД. Договорились, что он переговорит с коллегами и поможет организовать встречу по этой теме непосредственно в МВД РФ. А представитель Роскомнадзора пообещал помочь с контактами Instagram. Буду пытаться с ними встретиться и договориться о совместной работе. Коллеги с “ВКонтакте” готовы даже поделиться алгоритмом работы с благотворительными сборами», — рассказал Егор Бычков.