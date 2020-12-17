Четыре металлурга и библиотекарь из Нижнего Тагила получили государственные награды

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил жителям региона государственные награды Российской Федерации, награды президента и знаки отличия Свердловской области. Среди награждённых — работники промышленных предприятий, спортсмены, деятели сферы культуры, представители исполнительных органов власти региона из Екатеринбурга, Первоуральска, Серова и Нижнего Тагила.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили нагревальщику металла ЕВРАЗ НТМК Виктору Кучерявенко, оператору поста управления стана горячей прокатки Александру Сухову, старшему мастеру участка цеха Олегу Чернову. Заместитель начальника управления железнодорожного транспорта по грузовой работе акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» Николай Глухих стал заслуженным работником транспорта РФ.

Замдиректора Центральной городской библиотеки Марина Попова получила звание заслуженного работника культуры РФ, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Руководство страны по достоинству оценивает достижения уральцев. Только в этом году уже 137 человек отмечены высокими наградами, вписали свои имена в славную летопись Свердловской области. Сегодня мы чествуем вас, дорогие земляки. Эти награды — оценка вашего многолетнего труда, опыта, профессионализма, большого личного вклада в развитие региона, повышение качества жизни уральцев», — сказал на церемонии награждения губернатор Евгений Куйвашев.