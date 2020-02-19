Жительница Нижнего Тагила подала иск на 3,5 млн рублей за смерть брата от пыток в полиции

Жительница Нижнего Тагила Екатерина Головко подала иск к Минфину с требованием выплатить ей 3,5 млн рублей за смерть брата после пыток в полиции, со ссылкой на адвоката «Зоны права» Алексея Бушмакова пишет «МБХ Медиа».

Напомним, в сентябре 2017 года оперуполномоченные отдела полиции № 17 Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков задержали ранее судимого жителя Нижнего Тагила Станислава Головко по подозрению в краже из мебельного магазина на 148,6 тысячи рублей. Они избивали задержанного и нанесли ему руками, ногами и «предметами, используемыми в качестве оружия», около 30 ударов по голове. После избиения Головко доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

В декабре 2018 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил Ялунина, Панова и Быкова к 3 годам 4 месяцам, 3 годам 6 месяцам и 3 годам 2 месяцам заключения соответсвенно. На суде они отрицали свою вину, заявляя, что травмы Головко получил вследствие нескольких падений в отделе. Они также заявили, что при задержании на Головко упал их коллега оперуполномоченный Николай Лавренюк — при этом падении, утверждали подсудимые, Головко получил травму головы. Сам Лавренюк на следствии заявлял, что не падал на Головко и что его просил рассказать о падении начальник отдела полиции № 17 Эдуард Губер, который после случившегося был уволен со своего поста. 28 сентября 2019 года суд отпустил экс-полицейских по УДО.