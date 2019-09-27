В Нижнем Тагиле осуждённых за гибель задержанного Станислава Головко полицейских отпустили по УДО

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении полицейских, которые отбывали сроки за превышение полномочий во время задержания Станислава Головко, сообщает ИА «Все новости».

«В пятницу, 27 сентября, ходатайство Дмитрия Панова удовлетворено на неотбытый срок наказания 1 год и 12 дней. Ходатайство Егора Ялунина об условно-досрочном освобождении удовлетворено на неотбытый срок наказания 10 месяцев и 9 дней», — сообщила помощник председателя суда Галина Жуланова.

Ранее судья Татьяна Шалагинова также отпустила экс-полицейского Анатолия Быкова — он не отбыл срок в 8 месяцев и 16 дней. По информации пресс-службы Тагилстроевского суда, прокурор не возражал против решения, колония поддержала ходатайства осуждённых. Если стороны дела не обжалуют вердикт, то постановление об УДО вступит в силу через 10 дней.

Напомним, 41-летний Станислав Головко скончался осенью 2017 года от обширных ран после трёх суток в отделе полиции № 17, куда мужчину доставили по подозрению в краже. Оперативников Быкова, Панова и Ялунина обвиняли по двум статьям УК РФ: «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий». В конце 2018 года суд оправдал полицейских по первой статье, по второй обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от трёх лет и двух месяцев до 3,5 лет.

Вердикт все стороны резонансного дела обжаловали в Свердловском облсуде, где изначальные тюремные сроки экс-полицейских были увеличены на несколько недель.