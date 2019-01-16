В Нижнем Тагиле обжаловали приговор полицейским, обвинённым после смерти задержанного в превышении полномочий

Приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила, который после смерти тагильчанина Станислава Головко признал оперативников городского отдела полиции № 17 Дмитрия Панова, Егора Ялунина и Анатолия Быкова виновными в превышении должностных полномочий, опротестован всеми участниками процесса, со ссылкой на консультанта райсуда Наталью Зорину пишет Znak.com.

Апелляционные жалобы подали сами подсудимые силовики, настаивающие на своей невиновности, и их защита, а также потерпевшая — сестра погибшего Екатерина Головко, которая назвала приговор излишне мягким. Также апелляционное представление в суд направил прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Владимир Мартынов. Он требует отменить решение суда, снявшего с подсудимых обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), и ужесточить избранное полицейским наказание.

Напомним, осенью 2017 года тагильчанина Станислава Головко забрали в полицию по подозрению в совершении кражи, там он провёл трое суток. 3 октября 2017 года Головко скончался в местной больнице, куда был госпитализирован на машине скорой помощи прямо из отдела полиции.

По факту смерти Головко было возбуждено два уголовных дела: по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий»). Фигурантами дела стали оперуполномоченные Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин. Руководитель ОП № 17 после произошедшего был привлечён к дисциплинарной ответственности — его понизили в должности.

В конце декабря судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила Анна Пфейфер признала оперативников виновными только в превышении должностных полномочий с применением насилия (по части 3 статьи 286 УК РФ). Панову назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, Ялунина приговорили к 3 годам и 4 месяцам заключения, Быкова — к 3 годам и 2 месяцам.