Жители Нижнего Тагила могут лично пожаловаться Владиславу Пинаеву на плохую воду 

В прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила проведут приём жителей по вопросу качества водоснабжения в городе. Встреча с гражданами запланирована на 17 октября (вторник) в 14:30 по адресу проспект Ленина, 28.

Приём заявлений и обращений тагильчан будут проводить начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Свердловской области Иван Беляков и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Информацию о присутствии на встрече мэра города подтвердили в пресс-службе тагильской администрации.

В прокуратуре уточнили, что приём проводится по предварительной записи. Все желающие могут записаться по телефону 8 (3435) 42-06-01 сегодня с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:48).

Напомним, вопрос качества водоснабжения в Нижнем Тагиле не в первый раз привлекает внимание надзорных ведомств. На протяжении 2023 года в СК России по Свердловской области велась проверка и даже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), однако в начале октября 2023 года стало известно о его прекращении. В то же время председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от своих региональных подчинённых из Свердловской области отчитаться о результатах расследования этого дела и объяснить причины его закрытия.