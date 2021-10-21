Выходные в Свердловской области начнутся не раньше 30 октября

В Свердловской области власти не планируют вводить нерабочие раньше 30 октября. В регионе действует так называемый антиковидный режим, поправки в него будут приниматься только после консультаций со специалистами и федеральными органами, об этом пишет «Областная газета».
«Вопрос обеспечения эпидбезопасности, сохранения здоровья и жизни жителей был и остаётся приоритетом областных властей. Региональным оперативным штабом ранее был принят ряд дополнительных мер, направленных на снижение рисков, связанных с эпидемией. Это и введение QR-кодов для посещения отдельных учреждений со следующей недели, и решение главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий», — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области
- Владимир Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Президент дал главам регионов право вводить режим ограничений досрочно, не дожидаясь 30 октября.
- В Свердловской области с 25 октября начинают действовать QR-коды в музеях, библиотеках и театрах. А с 8 ноября ходить в театры, филармонии, кинотеатры, ДК, салоны красоты смогут только привитые или переболевшие свердловчане.
- Ранее бизнесмены и руководители учреждений культуры Нижнего Тагила рассказали АН «Между строк», что они думают о введении новой меры борьбы с инфекционным заболеванием.
- Впервые Владимир Путин объявил нерабочие дни в марте 2020 года на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России. Период нерабочих дней продолжался с 29 марта по 11 мая 2020 года.