Выходные в Свердловской области начнутся не раньше 30 октября

В Свердловской области власти не планируют вводить нерабочие раньше 30 октября. В регионе действует так называемый антиковидный режим, поправки в него будут приниматься только после консультаций со специалистами и федеральными органами, об этом пишет «Областная газета».

«Вопрос обеспечения эпидбезопасности, сохранения здоровья и жизни жителей был и остаётся приоритетом областных властей. Региональным оперативным штабом ранее был принят ряд дополнительных мер, направленных на снижение рисков, связанных с эпидемией. Это и введение QR-кодов для посещения отдельных учреждений со следующей недели, и решение главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий», — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области