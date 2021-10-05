«QR-код — это лучше, чем закрытие на карантин». Как отреагировали руководители общественных заведений Нижнего Тагила на новость о введении COVID-free-зон

Правительство Свердловской области готовит постановление о введении QR-кодов для посещения общественных заведений. Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для педагогов, врачей, сотрудников общепита и учреждений культуры. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, к 1 декабря 2021 года по принципу так называемых COVID-free-зон будут работать театры, музеи, концертные площадки, спортивные учреждения и кафе. За пропуск непривитых гостей на массовые мероприятия учреждения будет штрафовать Роспотребнадзор. О том, что думают о новой жёсткой мере представители тагильского бизнеса и руководители учреждений культуры, читайте в нашем материале.

В пресс-службе мэрии рассказали, что вводить QR-коды будут постепенно и начать планируют именно с учреждений культуры. Так, попасть на выставку или спектакль смогут только привитые или переболевшие коронавирусом тагильчане. Подтвердить свой статус можно будет с помощью QR-кода, который будет выдавать портал «Госуслуги».

Сегодня для концертных площадок и театров действует разрешение о заполняемости залов на 75%. С введением новых ограничительных мер эта цифра в разы сократится.

«Мы осознаём, что новые защитные меры будут для нас дополнительной нагрузкой. Мы к этому морально готовы. Пока ждём указаний и инструкций, как и все. В любом случае будем искать пути и решения, чтобы филармония продолжала работу. Концерты идут по плану», — отметили в администрации Нижнетагильской филармонии.

Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин считает, что, несмотря на сложности, такая мера всё же лучше закрытия учреждений культуры.

«Введение QR-кодов в театре — тема для нас не новая, мы видели, как это происходило в Москве и ряде других регионов. Сейчас наши соседи — Пермский край, Челябинская область, Удмуртия и Башкирия — ввели QR-коды. QR-код — это лучше, чем закрытие на карантин. Да, безусловно, будут проблемы, потому что далеко не все жители нашего города привиты. Я уже понимаю, что будет напряжёнка в новогоднюю кампанию, ведь коды не распространяются на детей, а на родителей они потребуются. И конечно, будут конфликтные ситуации. Насколько финансово мы потеряем или приобретём, сказать трудно. Думаю, появление “чистых зон”, как это называется, — это требование времени».

Методист по кино кинотеатра «Красногвардеец» Виталий Скорев, напротив, уверен, что коды не решат проблему с непростой эпидобстановкой, а учреждения культуры при этом пострадают.

«Мы можем понести серьёзные убытки. Введение QR-кодов влечёт за собой технические проблемы: контролёров, работающих в залах, нужно обучить работать со считывающими устройствами, а сами устройства ещё нужно приобрести. Вызывает вопросы и то, как быть зрителям, которые по состоянию здоровья имеют медотвод от прививки. Им что, вообще никуда нельзя будет ходить? В Москве от этой системы довольно быстро отказались — видимо, поняли, что смысла в этих кодах нет», — считает Виталий Скорев.

«Мы пока в подвешенном состоянии, но можно уже сейчас говорить о том, что в ближайшее время попасть в учреждения культуры можно будет только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего. Мы ждём более конкретных установок, — говорит заведующая отделом по работе с посетителями Нижнетагильского музея изобразительных искусств Дарья Алексеева. — Закрывать музей не будут, но для нас это, безусловно, испытание, так как мы понимаем, что не все, кто хочет к нам прийти, имеют эти коды и далеко не все носят их с собой. Но мы вынуждены принимать те условия, которые нам диктует руководство, потому что хотим работать в офлайн-режиме, нам совсем не хочется уходить в онлайн».

Тагильский бизнес, который в прошлом году держался из последних сил и выживал, как только мог, на протяжении шести месяцев локдауна, особого оптимизма не испытывает. Директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов опасается, что убытки в этой сфере будут серьёзнее, чем они были весной и летом 2020 года.

«Лучше бы закрыли совсем, чтобы не мучились, чем так. С такими ограничениями, по опыту других клубов, посещаемость падает на 80–90%. Также фитнес-клубы имеют выраженную сезонность, и ограничения в разгар сезона ударят намного больнее, чем прошлый локдаун периода с мая по июнь. И для клиентов это будет более ощутимо, так как они не смогут тренироваться на улице, как в прошлый локдаун, из-за зимних условий», — поделился мнением Павел Безбородов.

В ресторанной сфере, которая в 2020 году научилась работать навынос и ликовала, когда заведениям разрешили принимать гостей сначала на верандах, а потом в залах, отнеслись к новостям о введении QR-кодов терпеливее. Как рассказала владелица ресторана Rush Дарья Павлова, все сотрудники в ближайшее время пройдут вакцинацию — иначе им нельзя будет работать. При этом Дарья считает, что гости ресторана не будут торопиться вакцинироваться. В своём Instagram Дарья провела опрос на эту тему. В нём приняли участие 270 человек. Из них не привит 71 процент, а из этого 71 процента не планируют ставить прививку и в будущем 79 процентов. Отказаться от посещения ресторанов, театров и музеев из-за её отсутствия готов 61 процент опрошенных Дарьей подписчиков.

«В любом случае коды лучше, чем локдаун. Наши люди любят отдыхать, посещать рестораны, ходить в кино. И когда был локдаун в том году и нельзя было выходить из дома, всем было очень непросто. Если бы тогда нам сказали, что можно поставить прививку и нам всё будет можно, я думаю, в тот момент все бы поставили прививки с удовольствием. И если сейчас будет выбор между тем, чтобы сидеть дома или всё-таки поставить прививку, думаю, многие выберут прививку. Как ресторатор могу сказать, что будем снова как-то выкручиваться, придумывать новые варианты заработать, так как гостей точно будет меньше. Но мы честные предприниматели, мы будем исполнять законы. Будем подстраиваться под новые условия и надеяться на лучшее, на лояльность наших гостей, нашего персонала. В целом бизнес — это постоянная надежда на лучшее».