В Свердловской области вводят QR-коды для посещения свободных от ковида зон

В Свердловской области вводят систему QR-кодов для посещения специальных «свободных от коронавируса» зон, сообщил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

По его словам, в таких зонах жители региона с антителами (недавно переболевшие или привитые) смогут чувствовать себя в безопасности. Он отметил, что губернатор Свердловской области Евгений Кувашев дал поручение оперативно сформировать такие территории.

«Речь идёт о том, что мы будем создавать в основной части наших учреждений зоны, где могут находиться люди либо привитые, что подтверждено QR-кодом, либо переболевшие, что тоже подтверждено QR-кодами», — сказал Павел Креков.

На следующей неделе будет разрабатываться перечень зон и учреждений «без ковида», а также условия их функционирования. Также замгубернатора добавил, что такие территории будут вводиться постепенно.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области с 4 октября начнёт действовать обязательная вакцинация для тех, кто работает в сфере образования и сфере услуг, а также для государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. По словам Павла Крекова, в этот список не попали медработники, поскольку у них самый большой процент вакцинированных и «нет необходимости вводить дополнительную вакцинацию».