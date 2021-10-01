В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление об обязательной вакцинации на территории региона, пишет E1.ru.

Постановление распространяется на людей, работающих в сферах образования и обслуживания, а также на государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.

Вакцинация вышеперечисленных людей двумя компонентами вакцины должна завершиться до 1 декабря 2021 года. После 1 ноября работодатель сможет отстранять от работы или переводить на дистант непривитых первым компонентом вакцины, после 1 декабря — непривитых двумя компонентами.

Фото: E1.ru