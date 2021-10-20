Первая неделя ноября в России будет нерабочей 

Президент Владимир Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Россияне, по словам главы государства, будут отдыхать целую неделю с сохранением зарплаты, пишет РИА Новости.

Решение было принято сегодня на совещании Путина с правительством РФ по ситуации с COVID-19. На нём вице-премьер Татьяна Голикова назвала Свердловскую область в числе регионов, в которых сложилась наиболее критическая ситуация со смертностью от коронавируса и числом тяжёлых больных и пациентов на аппаратах ИВЛ.

Владимир Путин дал главам регионов право вводить режим ограничений досрочно, не дожидаясь 30 октября. Кроме того, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.

Ввести нерабочие дни в России из-за роста заболеваемости коронавирусом во всех регионах страны ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь шла также о необходимости перевести на удалёнку непривитых сотрудников старше 60 лет.