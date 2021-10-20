Первая неделя ноября в России будет нерабочей 

Президент Владимир Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Россияне, по словам главы государства, будут отдыхать целую неделю с сохранением зарплаты, пишет РИА Новости.
Решение было принято сегодня на совещании Путина с правительством РФ по ситуации с COVID-19. На нём вице-премьер Татьяна Голикова назвала Свердловскую область в числе регионов, в которых сложилась наиболее критическая ситуация со смертностью от коронавируса и числом тяжёлых больных и пациентов на аппаратах ИВЛ.
Владимир Путин дал главам регионов право вводить режим ограничений досрочно, не дожидаясь 30 октября. Кроме того, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.
Ввести нерабочие дни в России из-за роста заболеваемости коронавирусом во всех регионах страны ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь шла также о необходимости перевести на удалёнку непривитых сотрудников старше 60 лет.
- В Свердловской области с 25 октября начинают действовать QR-коды в музеях, библиотеках и театрах. А с 8 ноября ходить в театры, филармонии, кинотеатры, ДК, салоны красоты смогут только привитые или переболевшие свердловчане.
- Ранее бизнесмены и руководители учреждений культуры Нижнего Тагила рассказали АН «Между строк», что они думают о введении новой меры борьбы с инфекционным заболеванием.
- Впервые Владимир Путин объявил нерабочие дни в марте 2020 года на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России. Период нерабочих дней продолжался с 29 марта по 11 мая 2020 года.