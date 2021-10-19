В правительстве предложили объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту с предложением ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, пишет РИА Новости.

Для ряда регионов вице-премьер предложила предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября.

«Предлагается обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории РФ с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни. Это не просто введение нерабочих дней, но и введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода», — сказала Голикова.

Кроме того, она призвала обеспечить контроль за соблюдением всех принимаемых ограничений.

После 7 ноября вице-премьер предложила аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней. Также в числе мер борьбы с COVID-19 Голикова высказала идею предоставить сотрудникам 2 выходных для вакцинации.