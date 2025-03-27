«Вы все несёте моральную ответственность за то, что Летников оказался в тюрьме». Общественник Рамиль Хакимов устроил разнос депутатам муниципального округа Горноуральский при рассмотрении вопроса о выборе нового главы (ВИДЕО)

Сегодня, 27 марта, состоялось очередное заседание думы муниципального округа Горноуральский (МОГ — бывший Горноуральский городской округ). Одним из пунктов повестки был вопрос «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа Горноуральский Свердловской области».

На заседании озвучили, что в состав конкурсной комиссии вошли: председатель думы МОГ Владимир Доможиров, депутат Алла Семёнова, почётный гражданин Нина Сафронова и председатель Общественной палаты округа Лидия Алексеева. Ещё четыре члена комиссии определит губернатор Свердловской области.

Общественник-эколог и экс-кандидат на пост главы МОГ Рамиль Хакимов попросил предоставить ему слово. В своём выступлении он заявил, что состав комиссии нужно пересмотреть.

«Состав конкурсной комиссии остался прежним — тем же, что два года назад, когда участвовал в выборах Дмитрий Летников. Поэтому необходимо сделать выводы и внести изменения. Я предлагаю ввести в состав комиссии единственного депутата (Веру Альмиеву, избирательный округ № 12), которая тогда воздержалась и не голосовала за Летникова, чтобы жители увидели, что вы что-то осознали и исправили. Вы все несёте моральную ответственность за то, что Летников оказался в тюрьме, потому что я не раз приходил к вам и поднимал этот вопрос. Если бы вы добросовестно выполняли свои депутатские обязанности, он бы сейчас не оказался в тюрьме: вы бы его вовремя поправили. Теперь же вы продолжаете работать как раньше, не меняя ничего. Адвокат Дмитрия Летникова практически на каждом заседании говорил, что депутаты приняли, рассмотрели, одобрили и сказали, что всё в порядке. Ответственность лежит на депутатах. Надеюсь, вы всё-таки сделаете сегодня выводы», — заявил Рамиль Хакимов.

Также Хакимов сравнил заседания думы с гонкой, отметив, что утром состоялась депутатская комиссия по выбору членов комиссии, а сразу после неё — заседание думы. Также он напомнил, что решение об отстранении Дмитрия Летникова было принято депутатами с нарушением регламента.

Напомним, главе Муниципального округа Горноуральский Дмитрию Летникову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за преступление коррупционной направленности. Также он лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу. Исполняющим полномочия главы МОГ назначен Александр Гудач.

Первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы МОГ планируется на 17 июня текущего года. Кандидатами могут стать граждане старше 21 года, соответствующие определённым квалификационным требованиям, включая наличие высшего образования и навыки в сфере государственного и муниципального управления. После отбора конкурсной комиссией кандидатуры будут утверждены местными депутатами, которые примут решение о том, кто займёт пост главы муниципального округа.