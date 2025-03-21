Депутаты муниципального округа Горноуральский отправили в отставку Дмитрия Летникова

Накануне, 20 марта, дума муниципального округа Горноуральский (МОГ — бывший Горноуральский городской округ) приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы МОГ Дмитрия Летникова, об этом сообщает паблик во «ВКонтакте» «Горноуральский, очерки – неофициально».

«Дума прошла быстро и тихо. Ни СМИ, ни общественность не были в курсе происходящего, даже не все депутаты об этом знали. На думу также выносилось представление прокуратуры с требованием отстранить Летникова с должности по вновь выявленным обстоятельствам — использование муниципального имущества в личных целях (автомобиля). Однако, поскольку решение суда об отстранении Летникова уже стояло в очереди первым, представление прокуратуры рассматривать не стали, просто необходимости в этом уже не было. Вопрос: Мотивированное апелляционное определение было изготовлено 10 марта 2025 года — зачем "на коленке" собирать внеочередную думу, и почему ждали 10 дней? Ответ: иначе пришлось бы вслух рассматривать представление прокуратуры, в котором прозвучали бы новые интересные поводы для репутационных ударов по представительным и распорядительным органам муниципальной власти нашего района. Депутаты назначили гражданина Гудача исполняющим обязанности, и пошёл отсчёт времени на объявление конкурса на вакантную должность главы нашего муниципального образования», — говорится в сообщении.

Журналисту АН «Между строк» не удалось подтвердить или опровергнуть информацию. В пресс-службе МОГ сообщили, что для получения комментария необходимо обратиться в думу муниципального округа Горноуральский, но в аппарате думы на наш звонок не ответили.

Отметим, что фотография Дмитрия Летникова пропала с официального сайта муниципального округа Горноуральский.

скриншот с сайта МОГ

Напомним, главе Муниципального округа Горноуральский Дмитрию Летникову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за преступление коррупционной направленности. Также он лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу. Исполняющим полномочия главы МОГ назначен Александр Гудач.

При досрочном прекращении полномочий главы МОГ конкурс по отбору кандидатур на эту должность должен быть проведён в порядке и в сроки, установленные думой муниципального округа, но не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.