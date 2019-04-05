Волонтёры прекратили поиски рыбаков из Нижнего Тагила, пропавших на Исетском озере

Добровольцы поисково-спасательных отрядов прекратили поиск двух рыбаков из Нижнего Тагила, пропавших на Исетском озере в Среднеуральском городском округе в конце марта, со ссылкой на руководителя одного из поисковых отрядов пишет ИА «Все новости».

По словам главы отряда «Прорыв» Наталии Лис, прекращение операции связано с тем, что волонтёрам необходимо заниматься поисками других пропавших жителей Свердловской области.

«У нас есть живые люди, как бы грубо это ни звучало. Каждый день заявка на заявке. У нас попросту не хватает времени и людей проводить целые дни на воде. Сейчас поисками продолжают заниматься спасатели МЧС, мы тоже будем помогать, но уже по мере возможностей», — рассказала она.

Женщина добавила, что спасатели в любом случае сообщат ей, когда найдут пропавших рыбаков-пенсионеров.

Напомним, 60-летний Анатолий Углов и 78-летний Михаил Балалаев пропали 23 марта, они уехали из Нижнего Тагила на рыбалку в Среднеуральский городской округ. Машину припарковали у озера Исетское рядом с деревней Мурзинка. На их автомобиль в первый день наткнулись поисковики, позже волонтёры нашли личные вещи мужчин: принадлежности для рыбалки, тонометр, рюкзак и сапог. Представители отрядов «Прорыв», «Скорпион» и «Лиза Алерт» вели поиски тагильчан на берегу, воде и под водой, а водолазы обследовали часть озера на глубине четырёх метров.