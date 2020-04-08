Власти подержат системообразующие предприятия Свердловской области в целях сохранения рабочих мест и производственных показателей

Перечень системообразующих организаций сформирован в рамках федерального плана действий и плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Свердловской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте областного правительства.
«Это предприятия и организации, которые оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Сформированный региональный перечень включает 144 системообразующие организации, он утверждён губернатором области», — заявил министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.
Системообразующие организации региона охватывают такие виды деятельности, как горно-металлургический комплекс, машиностроение, химическая и лёгкая промышленность, производство строительных материалов, а также лесопромышленный, агропромышленный, топливно-энергетический и строительный комплексы, ЖКХ, транспорт и здравоохранение.
На основе оперативного мониторинга финансово-экономической ситуации готовятся комплексные меры поддержки системообразующих организаций и их планомерная реализация — это меры, которые позволят в экономически тяжёлое время сохранить рабочие места и занятость.
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области рассматривает такие меры поддержки, как запрет банкротства предприятий до конца 2020 года, реструктуризация налоговой задолженности, льготное кредитование предприятий и, возможно, субсидирование части процентных ставок.
«Предложенные меры предстоит просчитать и обосновать, в том числе предусмотреть возможность обращения за помощью в правительство Российской Федерации в целях частичной компенсации затрат на реализацию мероприятий поддержки системообразующих организаций области», — пояснил Денис Мамонтов.