В Верхней Салде ещё одного сотрудника ВСМПО-АВИСМА госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Верхней Салде 7 апреля с подозрением на коронавирус госпитализировали ещё одного сотрудника ВСМПО-АВИСМА. Под медицинским наблюдением также будут находиться члены его семьи.

Напомним, вечером 24 марта главного бухгалтера ВСМПО-АВИСМА госпитализировали в Екатеринбург с подозрением на COVID-19. По официальной информации, он сдал анализы и находился на двухнедельном карантине до получения результатов лабораторных исследований.

По информации источника АН «Между строк», после возвращения из Швейцарии главбух не соблюдал карантин и успел встретиться со многими топ-менеджерами предприятия, а также с мэром города. Глава Верхней Салды Михаил Савченко после этого ушёл на двухнедельный карантин. Также на карантин отправили порядка 90 сотрудников предприятия.

Как пишет Е1.ru, у топ-менеджера не подтвердился коронавирус и 7 апреля он был выписан из больницы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».