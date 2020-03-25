Жителя Верхней Салды госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вечером 24 марта жителя Верхней Салды госпитализировали в Екатеринбург с подозрением на коронавирус COVID-19.

Как пишет местное издание vsalde.ru со ссылкой на пресс-центр ВСМПО-АВИСМА, сотрудник корпорации неделю назад приехал из Европы. Он сдал анализы и находился на двухнедельном карантине до получения результатов лабораторных исследований — такая мера распространяется на всех сотрудников корпорации, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран.

По данным издания, первый анализ показал отрицательный результат, однако, проведя повторное исследование, специалисты екатеринбургской лаборатории Роспотребнадзора пришли к выводу, что салдинец может быть инфицирован COVID-19.

Сейчас мужчина находится в инфекционной больнице Екатеринбурга в ожидании результатов анализов от специалистов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Оперативный штаб, созданный в Верхней Салде по распоряжению генерального директора ВСМПО-АВИСМА, отрабатывает связи работника предприятия, также проведена дезинфекция помещений, где салдинец находился во временной изоляции.

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