ВСМПО-АВИСМА отправила на карантин порядка 90 сотрудников

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», головное предприятие которой находится в Верхней Салде, отправила на карантин 89 работников, среди которых и представители топ-менеджмента. Информацию Ura.ru подтвердили на предприятии. Ранее с подозрением на заражение опасной инфекцией в больницу № 40 Екатеринбурга был доставлен главный бухгалтер ВСМПО-АВИСМА. В компании не отрицают, что число сотрудников на карантине может вырасти.

«В связи с обстановкой 89 сотрудников корпорации “ВСМПО-АВИСМА” находятся на карантине. Кто-то работает из дома, кто-то на больничном. У всех производится забор анализов в соответствии с нормами и сроками Роспотребнадзора. Процент сотрудников организации совершенно небольшой: 89 из 15 тысяч человек. У каждого руководителя есть заместители, которые выполняли его функции во время отпуска или больничного. Они обладают всеми нужными компетенциями, чтобы производство продолжало стабильно работать», — сообщили в корпорации.

Однако, по словам источника агентства, реальное число сотрудников на карантине гораздо больше. По последним данным, 171 работник организации находится на самоизоляции, среди которых четверо представителей топ-менеджмента.

Напомним, вечером 24 марта жителя Верхней Салды госпитализировали в Екатеринбург с подозрением на коронавирус COVID-19. Позже появилось уточнение, что этим сотрудником оказался главный бухгалтер ВСМПО-АВИСМА. По официальной информации, он сдал анализы и находился на двухнедельном карантине до получения результатов лабораторных исследований. По информации источника АН «Между строк», главбух карантин не соблюдал и успел встретится со многими топ-менеджерами предприятия.

Сейчас мужчина находится в инфекционной больнице Екатеринбурга в ожидании результатов анализов от специалистов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

25 марта на карантин ушёл глава Верхней Салды Михаил Савченко, который контактировал с представителем ВСМПО-АВИСМА.

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