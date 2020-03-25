Источник: Топ-менеджер ВСМПО не соблюдал карантин после возвращения из Швейцарии

По информации АН «Между строк», госпитализированным с признаками коронавируса жителем Верхней Салды является главный бухгалтер ВСМПО-АВИСМА, который вернулся из Швейцарии ещё 13 марта, но не соблюдал карантин. Накануне, 24 марта, его принудительно госпитализировали из дома на двухнедельный карантин в Екатеринбург. По словам источника, за границей отдыхала вся семья, но жена и дети главного бухгалтера пока находятся дома. Известно, что после отпуска мужчина приступил к работе, встречался с топ-менеджерами предприятия и руководством Верхней Салды.

Напомним, местное издание vsalde.ru сообщало, что мужчина сдал анализы и находился на двухнедельном карантине.

В корпорации ВСМПО-АВИСМА подтвердили факт, что у них госпитализирован один сотрудник, но подробности рассказать отказались, редакция «Между строк» направила запрос.

Оперативный штаб, созданный в Верхней Салде по распоряжению генерального директора ВСМПО-АВИСМА, отрабатывает связи работника предприятия.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело за нарушение режима частичного карантина в связи с коронавирусом на главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края. Дело возбуждено по статье 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и статье 293 (халатность). Ранее СМИ сообщали, что главный инфекционист Ставропольского края выезжала в Испанию, не уведомив об этом руководство, и не стала соблюдать 14-дневный карантин. После этого выяснилось, что она первой в регионе заболела коронавирусом Covid-19.

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