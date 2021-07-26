Общество

В Свердловской железной дороге ответили на жалобы автовладельцев по поводу пробки на Руднике им. III Интернационала

26.07.2021 18:05
В Свердловской железной дороге ответили на жалобы автовладельцев по поводу пробки на Руднике им. III Интернационала

Свердловская железная дорога ответила на жалобы автовладельцев по поводу километровой пробки на Руднике им. III Интернационала в Нижнем Тагиле, которая образовалась сегодня утром.

Напомним, тагильчанка Лариса сняла на видео, как в пробке на Тагилстрой стоят более 80 машин. Многие подумали, что затор связан с ремонтом дороги на перегоне Смычка — Сан-Донато.

«Работы по капремонту пути в районе железнодорожного переезда 355 км на перегоне Смычка — Сан-Донато завершены 24 июля и в настоящий момент на движение поездов и автотранспорта через переезд не влияют», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловской железной дороги. 

В пресс-службе СвЖД отметили, что скопление автотранспорта обусловлено увеличившимся потоком автомобилей из-за капремонта автомобильного моста на улице Циолковского.

  • За реконструкцию моста на Циолковского тагильская компания «Уралстроймонтаж» получит более 1 млрд рублей. Подрядчик обещал открыть движение в октябре 2021 года, хотя контракт с мэрией заключён до 1 апреля 2024 года.
  • 12 мая в 4:00 было закрыто движение по путепроводу. Город встал в многокилометровых пробках.  
  • Провайдер «СетиТагила» установил камеры для онлайн-трансляции строительства моста на Циолковского.
  • Ранее Свердловская железная дорога проводила капитальные работы на перегоне Смычка — Сан-Донато. Железнодорожники неожиданно для многих начали обновлять полотно на участке, где пути пересекает автомобильная дорога. Ремонт дороги обещали закончить 22 июля, но после продлили его до 24-го числа. 
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