Провайдер «СетиТагила» установит ещё две камеры для онлайн-трансляции стройки моста на Циолковского

Провайдер «СетиТагила» дополнительно установит ещё две камеры для онлайн-трансляции строительства моста на Циолковского, об этом депутатам сообщил замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Также сегодня было заявлено, что комиссия по городскому хозяйству НТГД возьмёт на контроль исполнение работ на путепроводе. Об этом ранее коллег попросил депутат городской думы Константин Шведов.

«16 июня на строительной площадке будут установлены ещё две точки видеонаблюдения. Одна камера будет направлена в сторону улицы Индустриальная, а вторая на территорию, где расположены очистные сооружения», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации.

Ранее провайдер «СетиТагила» по просьбе администрации изменил положение камеры, расположенной у моста на улице Циолковского, чтобы лучше был виден процесс реконструкции путепровода.

Напомним, в конце мая во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил для проверки хода реконструкции моста на улице Циолковского администрации города было поручено организовать онлайн-трансляцию с места проводимых работ и разместить её в одном из городских СМИ.