«Им надо, а мы делай». Мэрия Нижнего Тагила «решила» вопрос с онлайн-трансляцией стройки моста на Циолковского за чужой счёт

Провайдер «Сети Тагила» изменил положение камеры, расположенной у моста на улице Циолковского, чтобы лучше был виден процесс реконструкции путепровода. Теперь за ходом ремонта можно наблюдать в режиме онлайн круглосуточно.

Напомним, в конце мая во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил для проверки хода реконструкции моста на улице Циолковского администрации города было поручено организовать онлайн-трансляцию с места проводимых работ и разместить её в одном из городских СМИ.

«Понимаю обеспокоенность горожан. Поэтому подрядчикам необходимо организовать работы на объектах без простоев. Чтобы люди могли сами за этим следить, прошу установить на ключевых объектах круглосуточные онлайн-камеры, чтобы любой житель города в любой момент мог посмотреть, как идёт работа. Допустим, на “ТагилСити” и Е1. Будем фиксировать простои. Я сам буду периодически проверять ход работ. Надо использовать все возможности без ущерба для качества сократить сроки ремонтов», — сказал Евгений Куйвашев.

Как рассказала АН «Между строк» главный редактор Tagilcity.ru Александра Логинова, вопросом с камерами сейчас занимается мэрия. Но журналисты готовы разместить трансляцию у себя на сайте.

В пресс-службе администрации нас попросили сделать официальный запрос.

Как пояснили АН «Между строк» в «Сетях Тагила», откорректировать положение камеры их попросила мэрия.

«Мы подняли камеру после тысячи звонков из администрации. Но всё равно запросили официальное письмо у них. Им надо, а мы делай. Нам это не надо», — прокомментировал АН «Между строк» представитель провайдера.

UPD: После публикации материала в компании «СетиТагила» заявили, что информация в заметке не соответствует действительности и опровергли слова якобы представителя «СетейТагила». Официальный комментарий у руководства компании журналисты не запрашивали.