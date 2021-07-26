В Нижнем Тагиле автомобилисты жалуются на километровые пробки на Тагилстрой

Тагильские автолюбители жалуются на километровые пробки на Руднике им. III Интернационала — после закрытия моста на улице Индустриальной многие добираются через этот район на Тагилстрой. Сегодня утром, 26 июля, тагильчанка засняла на видео, как в пробке стоят более 80 машин.

«Сегодня с утра я позвонила везде: это и городская диспетчерская служба, и ГИБДД, и дорожное хозяйство. Везде ответили, что всё хорошо, аварий нет, РЖД не проводит никаких работ, а мы стоим. Нервы на пределе, мы развернулись и поехали через город (на Тагилстрой. — Прим. ред.). Это вообще нормально? Так хочется отругать всех трёхэтажным матом. Да и улицу Индустриальную всё ещё не отремонтировали, хотя клялись даже ночами делать. Ну, видимо, лето хорошее, все отдыхают», — написала Лариса в своём Instagram.

Ранее Свердловская железная дорога проводила капитальные работы на перегоне Смычка — Сан-Донато. Железнодорожники неожиданно для многих начали обновлять полотно на участке, где пути пересекает автомобильная дорога. Ремонт дороги обещали закончить 22 июля, но после продлили его до 24-го числа.

Редакция АН «Между строк» отправила запрос в Свердловскую железную дорогу, но на момент публикации ответ не был получен.