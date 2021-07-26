Общество

В Нижнем Тагиле автомобилисты жалуются на километровые пробки на Тагилстрой

26.07.2021 13:21

Тагильские автолюбители жалуются на километровые пробки на Руднике им. III Интернационала после закрытия моста на улице Индустриальной многие добираются через этот район на Тагилстрой. Сегодня утром, 26 июля, тагильчанка засняла на видео, как в пробке стоят более 80 машин. 

«Сегодня с утра я позвонила везде: это и городская диспетчерская служба, и ГИБДД, и дорожное хозяйство. Везде ответили, что всё хорошо, аварий нет, РЖД не проводит никаких работ, а мы стоим. Нервы на пределе, мы развернулись и поехали через город (на Тагилстрой. — Прим. ред.). Это вообще нормально? Так хочется отругать всех трёхэтажным матом. Да и улицу Индустриальную всё ещё не отремонтировали, хотя клялись даже ночами делать. Ну, видимо, лето хорошее, все отдыхают», — написала Лариса в своём Instagram. 

Ранее Свердловская железная дорога проводила капитальные работы на перегоне Смычка — Сан-Донато. Железнодорожники неожиданно для многих начали обновлять полотно на участке, где пути пересекает автомобильная дорога. Ремонт дороги обещали закончить 22 июля, но после продлили его до 24-го числа.  

Редакция АН «Между строк» отправила запрос в Свердловскую железную дорогу, но на момент публикации ответ не был получен. 

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