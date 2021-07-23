В Нижнем Тагиле ремонт железнодорожного переезда на Руднике продлили до 24 июля

В связи с проведением капитальных работ на перегоне Смычка — Сан-Донато движение автотранспорта по железнодорожному переезду будет затруднено в ближайшие дни. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила со ссылкой на Свердловскую железную дорогу.

По данным перевозчика, сложности в передвижении на этом участке возможны с пятницы, 23 июля, до двух часов ночи субботы, 24 июля. При этом железнодорожники обещали завершить работы к 22 июля.

Ранее автомобилисты жаловались на километровые пробки. Железнодорожники неожиданно для многих начали обновлять полотно на участке, где пути пересекает автомобильная дорога.

У автомобилистов есть два варианта объезда на Тагилстрой: через Кулибина — Фестивальную — Индустриальную и Северное шоссе.