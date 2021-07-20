Железнодорожный переезд на Руднике им. III Интернационала перекрыли до 22 июля

Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях перегона Смычка — Сан-Донато переезд на Руднике им. III Интернационала перекрыли до 22 июля, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Свердловскую железную дорогу. Отметим, что дорога через Рудник — один из основных вариантов объезда закрытой на ремонт переправы на Циолковского.

«Свердловская железная дорога не согласовала с администрацией города закрытие переезда, в адрес руководства уже направлены письма. <...> Просим автолюбителей учесть данное обстоятельство при планировании маршрута движения», — сообщает администрация Нижнего Тагила.

Ранее ИА «Все новости» сообщало, что автомобилистам приходится стоять в километровых пробках часами. Движение в сторону Рудника оказалось практически заблокировано с прошлой недели. Железнодорожники неожиданно для многих начали обновлять полотно на участке, где пути пересекает автомобильная дорога.

Сейчас есть два варианта объезда на Тагилстрой: через Кулибина — Фестивальную — Индустриальную и Северное шоссе.