В Свердловской области вновь подан иск о банкротстве «Уралвагонзавода»

Екатеринбургская компания ООО «Дельтасвар» подала в свердловский арбитраж заявление о банкротстве научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Иск к производителю «Арматы» с головным предприятием в Нижнем Тагиле был подан накануне Дня Победы, 8 мая, его должны принять к производству в ближайшее время.

Ранее «Дельтасвар» отсудил у УВЗ более 41 миллиона рублей за поставку оборонному предприятию 97 сварочных полуавтоматов по договору, заключённому в 2017 году, пишет Znak.com. Представители УВЗ утверждали, что поставщик нарушил условия договора – не обучил персонал работе на данных аппаратах. «Дельтасвар», в свою очередь, предоставил письмо, где говорится, что поставленное оборудование хранится на складе и точная дата введения в производство не определена. В письме также сообщается, что при необходимости проведения пусконаладочных работ «Уралвагонзавод» обязуется направить поставщику дополнительное уведомление о необходимости приезда специалистов. Суд встал на сторону «Дельтасвара» и постановил взыскать с предприятия стоимость контракта, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Иск об банкротстве «Уралвагонзавода» подавался уже не раз. В ноябре-декабре 2017 года суд вернул заявления о банкротстве УВЗ ООО «Инженер», ООО «Бизнес-Урал» и ООО «Сплав-Привод». Причина возвращения заявлений в определениях суда не указана. Вернул арбитраж заявление и воронежскому ОАО «Завод по выпуску тяжёлых механических прессов» (Тяжмехпресс), которому «Уралвагонзавод» задолжал 2,2 миллиона рублей. Осенью 2016 года УВЗ удалось заключить с «Альфа-банком» мировое соглашение по иску о взыскании с корпорации и принадлежащих ей «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк Тракторозаводский» задолженности на общую сумму 7,346 миллиарда рублей и 30,203 миллиона долларов.

«Уралвагонзавод» испытывает финансовые трудности уже несколько последних лет. В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций УВЗ были переданы от Росимущества госкорпорации «Ростех». После этого на заводе сменилось руководство, были свернуты многие имиджевые проекты. Магазины брендовой одежды и сувениров UVZSHOP были закрыты за долги по налогам. В начале апреля правление ХК «Спутник» приняло решение, что из-за финансовых проблем в следующем сезоне команда будет выступать в первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе лиге в системе российского хоккея (после КХЛ и ВХЛ).

Новый гендиректор УВЗ Александр Потапов в интервью журналистам неоднократно говорил о сложной финансовой ситуации на предприятии, которое, по его словам, находится если «не на дне океана», то «под водой». Высказывались вслух планы о продаже доли завода через три года. В 2017 году корпорация выставила на продажу 100% акций своей дочерней компании ООО «УВЗ-Логистик». Также «Уралвагонзавод» отказался от услуг своей «дочки» в Карпинске.

Недавно Потапов сообщил, что «консолидированный убыток за 2016 год был 4,2 миллиарда рублей, а 2017 год принёс прибыль около 1,3 миллиарда рублей». Для роста выручки руководством УВЗ была принята новая стратегия развития до 2025 года, предполагающая выпуск на заводе равного количества гражданской и военной продукции.

«Уралвагонзавод» – многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Он также является разработчиком и производителем российских боевых танков Т-90 и Т-14 «Армата».