Фанаты ХК «Спутник» из Нижнего Тагила написали открытое письмо Путину с просьбой вернуть клуб в чемпионат ВХЛ

Фанаты нижнетагильского ХК «Спутник» (генеральный спонсор — УВЗ, входящий в «Ростех») просят президента Владимира Путина и главу региона Евгения Куйвашева вмешаться в судьбу их любимого клуба. В открытом письме, адресованном в том числе полпреду президента в УрФО Игорю Холманских и гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову, болельщики просят сохранить команду в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

«К сожалению, после вступления АО НПК “Уралвагонзавод” в состав корпорации “Ростех” финансирование хоккейного клуба “Спутник” резко сократилось, состав клуба покинули ведущие игроки, а также весь тренерский состав. […] Болельщики привыкли видеть свою команду в числе лидеров чемпионата. Считаем, что жители нашего города-труженика достойны того, чтобы его хоккейная команда занимала самые высокие места в чемпионате ВХЛ. […] Надеемся на вашу поддержку и понимание. Мы знаем, как вы любите хоккей и играете сами в него. Не дайте умереть этому виду спорта в нашем городе», — говорится в письме президенту.

Как рассказал АН «Между строк» один из авторов письма Роман Куклин, фанаты рассчитывают до конца недели собрать не менее тысячи подписей под обращением и направить адресатам.

Напомним, в начале апреля правление ХК «Спутник» приняло решение, что из-за финансовых проблем в следующем сезоне команда будет выступать в первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе лиге в системе российского хоккея (после КХЛ и ВХЛ). Сезон 2017/18 тагильская команда под руководством Сергея Лопушанского закончила на предпоследнем 26-м месте, одержав лишь 12 побед в 52 матчах. Это худший результат клуба за всё время существования Высшей хоккейной лиги.