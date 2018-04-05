ХК «Спутник» из Нижнего Тагила прекращает выступление в чемпионате ВХЛ

Со следующего сезона ХК «Спутник» будет выступать в первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе лиге в системе российского хоккея (после КХЛ и ВХЛ). Как рассказал АН «Между строк» директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров, в дальнейшем упор будет сделан на развитие детской хоккейной школы. По мнению топ-менеджера, излишнее финансирование профессиональной команды плохо сказалось на ДЮСШ по хоккею «Спутник».

«В прошлом сезоне за основную команду выступало всего 13 местных игроков, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы в команде профессионалов играли наши воспитанники», — считает Захаров.

До 1 мая правление клуба должно сформировать и представить спонсорский пакет на рассмотрение УВЗ, а также администрации Нижнего Тагила и правительства Свердловской области для возможности выступления в следующем сезоне.

Напомним, тагильская команда под руководством Сергея Лопушанского закончила сезон 2017/18 на предпоследнем 26-м месте, одержав лишь 12 побед в 52 матчах. Это худший результат клуба за всё время существования Высшей хоккейной лиги.