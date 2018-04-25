Глава УВЗ Александр Потапов рассказал о новой стратегии развития корпорации

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) приняла новую стратегию развития до 2025 года, предполагающую выпуск на заводе равного количества гражданской и военной продукции, рассказал «Коммерсанту» глава УВЗ Александр Потапов.

По его словам, каких-либо реальных проблем завод от санкций не испытал.

«Санкции держат нас в определённом тонусе — я считаю, что это стимулирует работу конструкторской мысли и способствует развитию собственного производства в рамках программы импортозамещения», — заметил глава «Уралвагонзавода».

Основным параметром, заложенным в стратегии долгосрочного развития, Александр Потапов назвал рост выручки в пределах 10% ежегодно с выходом на 2025 год в объёме около 255 млрд рублей.

«Очевидно, у нас два ключевых направления — это выполнение гособоронзаказа и выпуск гражданской продукции. Параметры выпуска гражданской продукции увязаны с параметрами диверсификации, обозначенными президентом в конце 2016 года. Пока мы ставим своей целью достижение доли гражданской продукции в общей выручке 42% [к 2025 году]», — рассказал он.

Отмечается, что на 2017 год доля гражданской продукции в выручке составила 40%.

«По военной у нас всё предельно просто и понятно: утверждена программа вооружения до 2027 года. Мы понимаем, какие предстоят заказы со стороны Минобороны как минимум на пять лет. Мы отработали и проповедуем идеологию длинных контрактов полного жизненного цикла — это и модернизация, и производство, и, что очень важно, послепродажное обслуживание, то есть создание системы сервисного обслуживания, которая будет базироваться на тех ремонтных заводах, которые были переданы нам в управление из Минобороны, а также на создании новых центров компетенции», — заметил глава УВЗ.

Отвечая на вопрос о текущем финансовом положении завода, Александр Потапов подчеркнул, что предприятие вышло в плюс.