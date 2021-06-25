В Роструде обосновали законность отстранения непривитых сотрудников от работы

В Роструде рассказали, когда сотрудника могут законно отстранить от работы, если он не сделает прививку от коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

По данным федеральной службы, согласно абзацу 8 части 1 статьи 76 ТК РФ работодатель имеет право отстранить сотрудника от выполнения его трудовых обязанностей в ряде случаев. Например, отстранение возможно в случае нарушения положений ФЗ № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском инфекционного заболевания. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.

Кроме того, в российском законодательстве оговаривается, что при возникновении и распространении опасных инфекционных заболеваний санитарные врачи могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам (или отдельным группам граждан) по эпидемическим показаниями (а такие прививки уже являются обязательными). Полномочия санврачей подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Минздрава № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Постановления, согласно которым прививки против коронавируса делают по эпидемическим показаниям, вынесены уже более чем в 10 регионах России. В этих регионах для тех сотрудников, которые указаны в постановлении санитарного врача, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения вируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте.

Постановления об обязательной вакцинации приняты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Сахалинской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Тверской, Тульской, Волгоградской, Нижегородской, Оренбургской областях, а также в Хабаровском и Краснодарском краях, Башкортостане и НАО.