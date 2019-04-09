В Нижнем Тагиле суд продлил арест полицейским, обвиняемым в пытках задержанного

Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил на два месяца арест сотрудникам полиции Анатолию Леонову и Денису Бородачёву, которых обвиняют в пытках задержанного Максима Червоткина, сообщает пресс-служба суда.

Продление ареста связано с тем, что следственные действия по данному делу не были закончены. Также суд опасается, что иная мера пресечения даст возможность оперативникам повлиять на третьего фигуранта дела, Антона Лобанова, который находится в федеральном розыске.

Сотрудники правоохранительных органов обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»). В декабре суд уже продлял меру пресечения обвиняемым на четыре месяца для проведения необходимых опросов и экспертиз.

По словам адвоката потерпевшего Алексея Бушмакова, 3 октября 2018 года мужчина по вызову полицейского прибыл в качестве свидетеля в отдел полиции № 21 Нижнего Тагила. После этого, по версии следствия, трое полицейских силой выбивали из него признание в краже.

«Сначала полицейские нанесли Червоткину 20 ударов, а потом заставили отжиматься. Они произвели приём "загиб руки за спину" и надели на мужчину наручники. Потом, согласно материалам дела, правоохранители надели ему на голову чёрный пакет и затянули его сзади, перекрыв доступ кислорода. Червоткин, пытаясь вырваться, упал на пол и смог разгрызть пакет», — рассказали в «Зоне права».

Червоткина отпустили из отделения лишь на следующий день. На теле у него были многочисленные кровоподтёки и ссадины.